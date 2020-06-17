Двое мужчин за сутки утонули в Брестской области: спасатели призывают соблюдать правила поведения на воде

Источник материала: ОНТ

Печальная статистика трагедий на воде пополняется. Только в Брестской области за сутки утонули двое мужчин.

Несчастные случаи произошли в Березовском и Ивановском районах. Следователи отметили, что до купания люди употребляли спиртное. А накануне вечером в Гомельском районе утонул 22-летний парень. Очевидцы рассказали, что заметили человека в 10 метрах от берега. Спустя час водолазы извлекли тело. Спасатели призывают соблюдать правила поведения на воде.

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