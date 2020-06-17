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При нападении талибов на севере Афганистана погибли 12 силовиков

17.06.2020 14:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

При нападении талибов на севере Афганистана погибли 12 силовиков

12 силовиков погибли, еще пятеро были ранены в результате атаки боевиков «Талибана» в провинции Джаузджан (Афганистан). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Tolo News.

В ночь на 17 июня боевики атаковали КПП в округе Акча.

1TV News отмечает, что боевики также «понесли тяжелые потери». Точная цифра раненых и погибших не приводится.

В Афганистане продолжается противостояние сил правительства и боевиков «Талибана». На территории страны усилилось влияние группировки ИГИЛ. По всему Афганистану проходят операции по борьбе с террористами.

Фото: AP Photo / Rahmat Gul

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12 силовиков погибли, еще пятеро были ранены в результате атаки боевиков «Талибана» в провинции Джаузджан (Афганистан). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой...
 
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