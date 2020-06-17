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При нападении талибов на севере Афганистана погибли 12 силовиков
Источник материала: ОНТ
12 силовиков погибли, еще пятеро были ранены в результате атаки боевиков «Талибана» в провинции Джаузджан (Афганистан). Об этом
В ночь на 17 июня боевики атаковали КПП в округе Акча.
1TV News
В Афганистане продолжается противостояние сил правительства и боевиков «Талибана». На территории страны усилилось влияние группировки ИГИЛ. По всему Афганистану проходят операции по борьбе с террористами.
Фото: AP Photo / Rahmat Gul
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12 силовиков погибли, еще пятеро были ранены в результате атаки боевиков «Талибана» в провинции Джаузджан (Афганистан). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой...
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