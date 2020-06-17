Студенты ПолесГУ пройдут практику на плантациях голубики в Ганцевичском районе

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)



Фото носит иллюстративный характер

В Полесском государственном университете открыли набор студентов в «Летнюю школу агробизнеса-2020», сообщил корреспонденту БЕЛТА старший преподаватель кафедры биотехнологии вуза Сергей Тыновец.

Летнюю школу организуют на базе крестьянского фермерского хозяйства «Синяя птица» в Ганцевичском районе. Там находится одна из первых и старейших в Беларуси ягодных плантаций голубики, которая занимает более 100 га. В январе этого года ПолесГУ открыл в КФХ филиал кафедры биотехнологии.

Пройти образовательный и практический курс предпринимательской деятельности в фермерском хозяйстве приглашают студентов факультета экономики и финансов, биотехнологического и инженерного факультетов. В летней школе они смогут ознакомиться с технологиями возделывания ягодных культур, особенностями организации и ведения малого бизнеса, получить ответы опытных практиков на интересующие вопросы.

Так, студенты-биотехнологи смогут узнать, как правильно выращивать ягоду, чтобы получить хороший и качественный урожай. Им будут интересны вопросы ухода, черенкования, обрезки кустов голубики. Способы уборки, хранения, методы охлаждения ягод — тематика занятий по инженерной части. Будущие экономисты научатся оценивать экономические риски при организации своего дела в плодоводстве.

«Это уже вторая школа агробизнеса. В прошлом году у нас был пробный запуск. Тогда на практике продолжительностью 15 дней побывали 30 студентов. На этот год примерно такой же план. Ребята уже звонят, присылают свои резюме, в том числе и те, у кого практика уже закончилась. Школа начнется не раньше 10 июля. Мы приурочили ее к сбору голубики, чтобы студенты могли сразу и попробовать вкусных, полезных ягод, запастись витаминами к следующему учебному году», — рассказал Сергей Тыновец.

Для студентов предусмотрено бесплатное проживание в общежитии фермерского хозяйства. В свободное время запланированы спортивные и развлекательные мероприятия. Желающие смогут заработать на сборе ягод. Организаторы надеются, что погода не помешает работе летней школы.

(Visited 1 times, 1 visits today)