Еще один участник «дела Тихановского»? После 40 дней ареста блогера из Слуцка перевели на Володарку

Источник материала: Tut.by

В «деле Тихановского», предположительно, появился новый фигурант — автор YouTube-канала «Слуцк для жизни» Владимир Неронский. Об этом рассказали его родные «Радыё Свабода».



Владимир Неронский. Фото: Радыё Свабода

Родственники Владимира Неронского, ссылаясь на адвоката, сообщили, что он отбывал 40-дневный административный арест, после чего его отправили в СИЗО № 1 и предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса, хотя они пока не знают, каким именно.

Блогера задержали еще 6 мая вблизи Минска, куда он направлялся из Могилева после прошедшей там встречи с подписчиками YouTube-канала «Страна для жизни». За организацию несанкционированного массового мероприятия ему и двоим его соратникам дали по 10 суток ареста. По истечении срока 16 мая стало известно, что Неронскому добавили еще 5 суток. Затем, судя по всему, последовало еще несколько административных арестов и переводов Неронского в Пуховичи, Марьину Горку и Слуцк, откуда 12 июня он был переведен в Минск в изолятор на Окрестина «для проведения следственных мероприятий». По месту его прописки — в квартире матери — прошел обыск.

Во вторник, 16 июня, жена Неронского Марина узнала, что муж находится на Володарке (СИЗО № 1 Минска).

Что известно о задержанных по «делу Тихановского»

Тихановский Сергей — блогер, автор YouTube-канала «Страна для жизни», руководитель инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской. Задержан во время пикета по сбору подписей в Гродно 29 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Накануне от правозащитников стало известно, что ему также предъявили обвинение по ст. 191 (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав либо работе ЦИК) Уголовного кодекса (УК) Беларуси.

— блогер, автор YouTube-канала «Страна для жизни», руководитель инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской. Задержан во время пикета по сбору подписей в Гродно 29 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Накануне от правозащитников стало известно, что ему также предъявили обвинение по ст. 191 (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав либо работе ЦИК) Уголовного кодекса (УК) Беларуси. Розниченко Евгений — член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской, 35 лет, строитель. Находился на пикете по сбору подписей в Гродно 29 мая. Задержан 30 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и ст. 364 (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) УК.

— член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской, 35 лет, строитель. Находился на пикете по сбору подписей в Гродно 29 мая. Задержан 30 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и ст. 364 (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) УК. Фурманов Дмитрий — администратор телеграм-канала «Страна для жизни», член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской. Задержан во время пикета по сбору подписей в Гродно 29 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК.

— администратор телеграм-канала «Страна для жизни», член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской. Задержан во время пикета по сбору подписей в Гродно 29 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК. Саков Артем — член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской. Находился на пикете по сбору подписей в Гродно 29 мая. Задержан 31 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК.

— член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской. Находился на пикете по сбору подписей в Гродно 29 мая. Задержан 31 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК. Наумик Владимир — инженер-конструктор на Гродненском заводе торгового машиностроения. Задержан во время пикета по сбору подписей в Гродно 29 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК. По словам родственников, не был знаком ни с кем из команды Тихановского и скорее всего оказался вблизи места проведения пикета случайно.

— инженер-конструктор на Гродненском заводе торгового машиностроения. Задержан во время пикета по сбору подписей в Гродно 29 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК. По словам родственников, не был знаком ни с кем из команды Тихановского и скорее всего оказался вблизи места проведения пикета случайно. Ушак Вергилий — оператор, снимавший пикет по сбору подписей в Гродно 29 мая. Задержан в тот же день. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК. По словам его невесты Надежды, Ушак ранее не был знаком ни с кем из команды «Страны для жизни» или инициативной группы Тихановской.

— оператор, снимавший пикет по сбору подписей в Гродно 29 мая. Задержан в тот же день. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК. По словам его невесты Надежды, Ушак ранее не был знаком ни с кем из команды «Страны для жизни» или инициативной группы Тихановской. Аранович Александр — член команды YouTube-канала «Страна для жизни», водитель автодома, 37 лет, город Старые Дороги Минской области. Задержан во время пикета по сбору подписей в Гродно 29 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК.

— член команды YouTube-канала «Страна для жизни», водитель автодома, 37 лет, город Старые Дороги Минской области. Задержан во время пикета по сбору подписей в Гродно 29 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК. Бобровский Василий — задержан во время пикета по сбору подписей в Гродно 29 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК.

— задержан во время пикета по сбору подписей в Гродно 29 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК. Книга Владимир — волонтер инициативной группы Светланы Тихановской из Гродно. Задержан 4 июня. Предположительно предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК.

— волонтер инициативной группы Светланы Тихановской из Гродно. Задержан 4 июня. Предположительно предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК. Новиков Андрей — гражданин Российской Федерации, волонтер инициативной группы Светланы Тихановской из Поставского района Витебской области. Задержан 6 июня. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК.

«Дело Тихановского»

Руководителя инициативной группы Светланы Тихановской Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией , а МВД заявило , что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов . По информации TUT.BY, обыск длился с трех часов дня до трех часов ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали его освобождения.