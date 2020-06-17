Доллар слегка воспрял духом

Курс доллара вырос на 0,0049 BYN до 2,3812 BYN/USD, но с начала месяца стоимость доллара упала на 0,0288 BYN.





Сейчас курс доллара находится вблизи минимума за три месяца.





Курс евро упал на 0,0089 BYN до 2,6831 BYN/EUR. С начала июня европейская валюта подорожала всего на 0,0059 BYN.





Курс российского рубля подскочил на 0,0166 BYN до 3,4232 BYN/100 RUB.





После того, как в понедельник сотня российских рублей подешевела до минимума за 20 дней, последовало два дня роста и рубль РФ подорожал на 0,0295 BYN. Но с начала месяца укрепление российской валюты составило всего 0,0136 BYN.





Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра снизился на 27 копеек до 69,4822 российских рублей. Официальный курс евро упал сразу на 66 копеек до 78,3829 российских рублей.