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ЕАБР: экономика стран-участниц банка начинает восстанавливаться

17.06.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Евразийский банк развития опубликовал экономический обзор за май. По данным экспертов экономика стран-участниц банка начала движение в сторону восстановления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В прогнозах аналитики пока осторожны. Выходить из сложившейся ситуации государства скорее всего будут неравномерно. По данным банка, наибольшие потери на фоне пандемии отмечаются в сфере услуг. Значимое ухудшение также в торговле, туротрасли и ресторанном бизнесе.

ЕАБР: экономика стран-участниц банка начинает восстанавливаться

Роль сыграли принятые в ряде стран карантинные меры, из-за чего была остановлена работа большинства предприятий и организаций. Большие потери понесла лёгкая промышленность и транспорт. А вот меньше всего COVID-19 отразился на предприятиях, выпускающих продовольственные товары и фармацевтическую продукцию, а также на отрасли строительства. 

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Новости мира. Евразийский банк развития опубликовал экономический обзор за май. По данным экспертов экономика стран-участниц банка начала движение в сторону...
 
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