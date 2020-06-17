ЕАБР: экономика стран-участниц банка начинает восстанавливаться

Источник материала: СТВ

Новости мира. Евразийский банк развития опубликовал экономический обзор за май. По данным экспертов экономика стран-участниц банка начала движение в сторону восстановления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прогнозах аналитики пока осторожны. Выходить из сложившейся ситуации государства скорее всего будут неравномерно. По данным банка, наибольшие потери на фоне пандемии отмечаются в сфере услуг. Значимое ухудшение также в торговле, туротрасли и ресторанном бизнесе.





Роль сыграли принятые в ряде стран карантинные меры, из-за чего была остановлена работа большинства предприятий и организаций. Большие потери понесла лёгкая промышленность и транспорт. А вот меньше всего COVID-19 отразился на предприятиях, выпускающих продовольственные товары и фармацевтическую продукцию, а также на отрасли строительства.