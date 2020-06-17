Мюнхенский клуб «Бавария» восьмой раз подряд завоевал чемпионский титул

Источник материала: ОНТ

«Бавария» продолжает доминировать в немецком футболе. Накануне мюнхенский клуб в восьмой раз подряд завоевал чемпионский титул.

После успеха в матче с одним из аутсайдеров бундеслиги «Вердером» «Бавариа» за два тура до окончания турнира стала недосягаема для соперников. Символично, что минимальную победу, а с ней и чемпионский титул команде принес точный удар лидера атак мюнхенцев Роберта Левандовски. Для форварда это 31-й гол в нынешнем сезоне бундеслиги, и на данный момент он главный претендент на «Золотую бутсу». «Бавария» в 30-й раз в своей истории выиграла чемпионат Германии. Но впереди – новые вызовы. Немецкий гранд продолжает выступление в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8-й финала турнира мюнхенцы, напомним, на выезде разгромили лондонский «Челси» (3:0).

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