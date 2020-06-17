ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погоня, ДТП, неповиновение. Как пьяный водитель в Слуцке пытался скрыться от ГАИ

17.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Местный житель за рулём «Жигулей» пытался скрыться от ГАИ, не справился с управлением и отказался выходить из машины. Подробности сайту SlutskGorod сообщили в ОГАИ Слуцкого РОВД.

Вечером в понедельник, 15 июня, слуцкий экипаж ДПС ГАИ патрулировал город. Внимание инспекторов привлёк автомобиль «ВАЗ», который, петляя из стороны в сторону, двигался по улице Б. Хмельницкого. Экипаж Госавтоинспекции включил сине-красные проблесковые маячки, однако подозрительный водитель вместо остановки только ускорился.

Началось преследование. Игнорируя требования об остановке, нарушитель выехал на улицу Социалистическую в направлении Молодёжного центра. Вероятно, он пытался перехитрить инспекторов и скрыться в одном из переулков. На высокой скорости водитель потерял управление и вылетел на бордюр напротив Свято-Михайловского собора.

Сотрудники ГАИ увидели у водителя явные признаки алкогольного опьянения, но мужчина отказывался выполнить законные требования и пройти в служебную машину. Инспекторам пришлось применить наручники.

Подозреваемого отвезли в больницу на медицинское освидетельствование. Там он снова оказал сопротивление, толкнул одного из сотрудников и пытался уйти - инспекторам пришлось снова применить наручники.

Водитель «ВАЗа» категорически отказывался от освидетельствования. Прибывший в приёмный покой нарколог сразу из больницы направил буйного нарушителя в психиатрический диспансер.

При общении с сотрудниками ГАИ водитель успел пояснить, что это «его тропа», по которой он всегда ездил пьяным. Раньше везло, но сколько верёвочке не виться...


Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местный житель за рулём «Жигулей» пытался скрыться от ГАИ, не справился с управлением и отказался выходить из машины. Подробности сайту SlutskGorod сообщили в ОГАИ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Брестом бесправник на мотоцикле улетел в кювет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика