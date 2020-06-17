Погоня, ДТП, неповиновение. Как пьяный водитель в Слуцке пытался скрыться от ГАИ

Источник материала: Слуцк Город

Местный житель за рулём «Жигулей» пытался скрыться от ГАИ, не справился с управлением и отказался выходить из машины. Подробности сайту SlutskGorod сообщили в ОГАИ Слуцкого РОВД.

Вечером в понедельник, 15 июня, слуцкий экипаж ДПС ГАИ патрулировал город. Внимание инспекторов привлёк автомобиль «ВАЗ», который, петляя из стороны в сторону, двигался по улице Б. Хмельницкого. Экипаж Госавтоинспекции включил сине-красные проблесковые маячки, однако подозрительный водитель вместо остановки только ускорился.

Началось преследование. Игнорируя требования об остановке, нарушитель выехал на улицу Социалистическую в направлении Молодёжного центра. Вероятно, он пытался перехитрить инспекторов и скрыться в одном из переулков. На высокой скорости водитель потерял управление и вылетел на бордюр напротив Свято-Михайловского собора.

Сотрудники ГАИ увидели у водителя явные признаки алкогольного опьянения, но мужчина отказывался выполнить законные требования и пройти в служебную машину. Инспекторам пришлось применить наручники.

Подозреваемого отвезли в больницу на медицинское освидетельствование. Там он снова оказал сопротивление, толкнул одного из сотрудников и пытался уйти - инспекторам пришлось снова применить наручники.

Водитель «ВАЗа» категорически отказывался от освидетельствования. Прибывший в приёмный покой нарколог сразу из больницы направил буйного нарушителя в психиатрический диспансер.

При общении с сотрудниками ГАИ водитель успел пояснить, что это «его тропа», по которой он всегда ездил пьяным. Раньше везло, но сколько верёвочке не виться...





Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by