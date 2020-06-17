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Вместо 12 положенных соток оказалось 8. Сергей Сивец провёл прямую телефонную линию

17.06.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вопросы, связанные с имуществом, – одни из самых сложных в работе с обращениями граждан. Такое мнение журналистам высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству – Сергей Сивец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 июня он провёл прямую телефонную линию.  

Вместо 12 положенных соток оказалось 8. Сергей Сивец провёл прямую телефонную линию


Звонки поступали из разных регионов страны. Люди делились проблемами, касающимися строительства жилья, капитального ремонта, использования земельных участков и раздела наследства.

Например, один из дозвонившихся обратился с просьбой помочь разобраться в вопросе, который возник во время выкупа земли. Участок под строительство дома был выделен в 1956 году его отцу, а после перешёл к брату. Спустя время дарственную переоформили. Но в новом договоре вместо 12 положенных соток оказалось только 8. 

Вместо 12 положенных соток оказалось 8. Сергей Сивец провёл прямую телефонную линию

– Шесть лет назад вы покупали эту землю. Там уже было не 12 соток, а 7,8, вы же реально видите, сколько покупаете.

– Я ж не обращал внимание.

– Ну как так? Вы же платили деньги, вы же не могли не понимать, за сколько соток вы платите деньги.

– Подделаны подписи там...

– Ну, это тогда надо в прокуратуру подавать заявление. Если вы считаете, что совершенно противоправное действие – подделана ваша подпись.

Вместо 12 положенных соток оказалось 8. Сергей Сивец провёл прямую телефонную линию

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Я бы призывал граждан наших не тянуть десятилетиями в разрешении вопросов, а обращаться за грамотной квалифицированной юридической помощью. Тем более в государстве есть специализированные институты, адвокатуры, нотариаты, которые регулярно на безвозмедной основе оказывают консультативную помощь нашим гражданам, а также могут оказать им помощь в сопровождении и в разрешении тех проблем, которые у них есть. В том числе, если эти проблемы носят судебную перспективу.

По каждому вопросу сенаторы проясняют ситуацию и дают ответы. 18 июня в Совете Республики также пройдёт прямая телефонная линия. На связь выйдет председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. 

Люди в материале: Сергей Сивец, Виктор Лискович

 
 
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Новости Беларуси. Вопросы, связанные с имуществом, – одни из самых сложных в работе с обращениями граждан. Такое мнение журналистам высказал председатель...
 
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