Политический самострел

"Если, глядя на загадочные действия высшего руководства, вы не можете определить — это оно сдуру или перед нами часть Великого Хитрого Плана, то правильный ответ будет: сдуру". Владимир Мау





Еще совсем недавно в экспертном сообществе обсуждалось множество версий по поводу того, что будет делать Александр Лукашенко дальше, кто будет зарегистрирован в качестве кандидатов в президенты.





Все ожидали от белорусского лидера какой-то тонкой игры, хитрых технологических ходов. Обычно репрессии против оппонентов начинались позже. По традиции в Беларуси кандидатов в президенты сажали в тюрьму после выборов. Так им мстили за доставленные неприятности.





Теперь же Лукашенко не стал дожидаться выборов и начал играть на опережение. Последние события показывают, что он реализует очень простой, примитивный силовой сценарий. Ставка на голую силу делается открыто, демонстративно, даже грубо. Нельзя исключать, что в этом году альтернативные кандидаты в президенты могут оказаться за решеткой перед выборами.





Почему традиция оказалась нарушенной? Потому что впервые Лукашенко почувствовал реальную угрозу поражения на выборах. Поэтому отбросил церемонии. Здесь уже не до тонкой игры. На фоне риска потери власти он больше не обращает внимания на то, как его действия воспринимаются в обществе, как это выглядит со стороны. Не говоря уже про закон.





Президент хватается за то, что есть под рукой, то есть за лом, против которого нет приема. Он действует по принципу: не нужно, чтобы мне доверяли, уважали, главное, чтобы боялись.





Сергею Тихановскому (и еще 9 человекам) было предъявлено обвинение, и он будет оставаться в тюрьме до дня выборов. Избирательный штаб Светланы Тихановской практически разгромлен.





Следующей жертвой репрессивной машины стал Виктор Бабарико. На совещании 10 июня Александр Лукашенко дал указание «прошерстить этих пузатых буржуев».





11 июня было объявлено о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников «Белгазпромбанка» по двум статьям: «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».





Был проведен обыск в офисе «Белгазпромбанка», в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», страховой компании «Кентавр», а также у людей, тесно связанных с В. Бабарико. Всего задержано 15 человек. Изъято свыше $ 4 млн.





По сообщению департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК), имеются «убедительные доказательства причастности бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико к незаконной деятельности».





Председатель КГК Иван Тертель заявил: «Фактически на базе банка была создана организованная преступная группировка, которая осуществляла вывод средств в зарубежные страны».





12 июня сам А. Лукашенко, находясь в Полоцке, прокомментировал эту ситуацию. Он назвал В. Бабарико «негодяем» и заявил:





«Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне... Когда его сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $ 14 тыс., потом еще $ 600 тыс. или $ 800 тыс. Там слитки золота, картины... Как он взятки давал, делил деньги... Все, что украл, верни народу».









Из этих сумбурных, эмоциональных реплик сложно понять, в чем смысл преступлений. У кого воровали деньги руководители банка? Дело в том, что 99% акций «Белгазпромбанка» принадлежит российскому «Газпрому». То есть иностранный собственник выводил свои деньги за границу. В чем криминал?





У этого собственника не только нет никаких претензий к руководству «Белгазпромбанка», наоборот, он выступил с протестом против действий белорусского КГК. Иметь зарубежные счета и собственность не запрещено законом. А то, что в банке обнаружили такие суммы, это вообще смешно.





И кто мог подумать, что в банке можно найти деньги?





Постановлением правления Нацбанка Беларуси от 14 июня принято решение о введении с 15 июня в «Белгазпромбанке» временной администрации по управлению банком. Иначе говоря, российского собственника лишили права управлять своим банком.





То есть власти в нарушение белорусских и зарубежных законов осуществили временный захват чужой собственности, временную национализацию. А. Лукашенко пошел на беспрецедентную акцию, на конфликт с «Газпромом», на риск распугать всех иностранных инвесторов ради удержания власти.





Если уж В. Бабарико, по версии А. Лукашенко, такой страшный преступник, то его следовало бы сейчас же арестовать. Но нет. Президент заявил: «Я хочу, чтобы он попал на выборы... Узником совести мы его не сделаем».





Проще говоря, смысл всей этой грандиозной спецоперации состоит в том, чтобы дискредитировать главного соперника А. Лукашенко, вылить на него такой ушат грязи, чтобы до дня голосования он не отмылся.





Государственные СМИ пытаются слепить из оппонента А. Лукашенко образ «пузатого буржуя», жирующего на фоне бедствующего народа. Расчет делается на то, чтобы эмоционально оглушить обывателя суммами денег (У С. Тихановского нашли $ 900 тыс., в банке — $ 4 млн., золотые слитки). Дескать, как может бедный народ поддерживать богатых буржуев.





Но есть серьезные сомнения, что эта политико-пиаровская кампания по дискредитации В. Бабарико даст нужный результат. Ведь даже для далекого от политики обывателя очевидно, что это наезд А. Лукашенко на конкурента с использованием своей власти.





Речь идет даже не о законности, а о том, что это противоречит народному представлению о справедливости. Такое впечатление тем более усилилось, что обвинение против В. Бабарико выдвигает сам А. Лукашенко, не передоверяя это никому, причем с использованием грубой лексики («пузатый буржуй», «негодяй»).





И получается так, что В. Бабарико оказался в роли жертвы произвола и несправедливости. Что в сочетании с невысоким доверием к самому А. Лукашенко и государственным СМИ может привести к росту сочувствия к опальному банкиру.





Вспомним, что реакцией общества на арест С. Тихановского стали большие очереди по всей стране, чтобы подписаться за его жену Светлану.





Также есть сомнение, что сработает классовый инстинкт пролетарской ненависти к богатым. В Беларуси, в отличие от России и Украины, не сформировался негатив к олигархам, ибо тут не прошла несправедливая приватизация государственной собственности. Здесь народное недовольство направлено скорее против власти, чем против буржуев.





Таким образом, можно предположить, что вся эта кампания по публичному уничтожению Виктора Бабарико даст обратный эффект. Сработает известный в социологии «эффект отрицательной адаптации».









Правящая команда живет старыми представлениями, что народ верит всему, что показывают по телевизору, и нет альтернативных источников информации. Пытаясь дискредитировать главного оппонента президента, но при этом оставив его участвовать в избирательной кампании, власти выбрали самый плохой для них вариант из всех возможных. Это похоже не просто на выстрел...