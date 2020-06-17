Легкомоторный самолет из-за отказа двигателя сел на дорогу в Татарстане

Источник материала: ОНТ

В Татарстане (Россия) на дорогу из-за отказа двигателя приземлился самолет Cessna Бугурусланского летного училища. При этом никто не пострадал, информирует РИА Новости со ссылкой на слова старшего помощника приволжского транспортного прокурора Майи Ивановой.

На месте приземления проводилась проверка.

По предварительным данным, в кабине самолета находились два инструктора, они не пострадали.

Фото: CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172

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