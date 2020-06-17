ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Легкомоторный самолет из-за отказа двигателя сел на дорогу в Татарстане

17.06.2020 15:08 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Легкомоторный самолет из-за отказа двигателя сел на дорогу в Татарстане

В Татарстане (Россия) на дорогу из-за отказа двигателя приземлился самолет Cessna Бугурусланского летного училища. При этом никто не пострадал, информирует РИА Новости со ссылкой на слова старшего помощника приволжского транспортного прокурора Майи Ивановой.

На месте приземления проводилась проверка.

По предварительным данным, в кабине самолета находились два инструктора, они не пострадали.

Фото: CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Татарстане (Россия) на дорогу из-за отказа двигателя приземлился самолет Cessna Бугурусланского летного училища. При этом никто не пострадал, информирует РИА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жара на дороге. Водитель проверь свое самочувствие!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика