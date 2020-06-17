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Легкомоторный самолет из-за отказа двигателя сел на дорогу в Татарстане
Источник материала: ОНТ
В Татарстане (Россия) на дорогу из-за отказа двигателя приземлился самолет Cessna Бугурусланского летного училища. При этом никто не пострадал,
На месте приземления проводилась проверка.
По предварительным данным, в кабине самолета находились два инструктора, они не пострадали.
Фото: CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172
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В Татарстане (Россия) на дорогу из-за отказа двигателя приземлился самолет Cessna Бугурусланского летного училища. При этом никто не пострадал, информирует РИА...
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