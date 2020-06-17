

архивное фото архивное фото





"В этом году XXIX фестиваль "Славянский базар" пройдет с 16 по 20 июля в новом формате. У него есть все шансы стать одним из самых масштабных open-air фестивалей", – сказал Бондарь.





Владимир Караник заявил, что пик заболеваемости пневмониями в этом городе пройден. Напомним, Витебск продолжительное время с начала пандемии был лидером по числу инфицированных вирусом COVID-19, около месяца назад глава Минздравазаявил, что пик заболеваемости пневмониями в этом городе пройден.





Министр культуры уточнил, что мероприятия фестиваля проведут на открытых площадках, а не в залах.





Как сообщил директор фестиваля Глеб Лапицкий, в этом году были отменены сольные концерты звезд, которые были запланированы в концертных залах. Но, как и прежде, пройдут популярные программы "Золотой хит", "Шансон ТВ".





Ранее в марте Лукашенко утвердил безвизовый режим для участников и гостей "Славянского базара" из 73 стран. Пропуском для безвизового пересечения границы для зарубежных граждан будет билет на мероприятие.