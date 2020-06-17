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Даешь новую вспышку коронавируса! Витебск готовится к "Славянскому базару" - ждут гостей со всего мира

17.06.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля, сообщил в среду журналистам министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.


архивное фото

"В этом году XXIX фестиваль "Славянский базар" пройдет с 16 по 20 июля в новом формате. У него есть все шансы стать одним из самых масштабных open-air фестивалей", – сказал Бондарь.

Напомним, Витебск продолжительное время с начала пандемии был лидером по числу инфицированных вирусом COVID-19, около месяца назад глава Минздрава Владимир Караник заявил, что пик заболеваемости пневмониями в этом городе пройден.

Министр культуры уточнил, что мероприятия фестиваля проведут на открытых площадках, а не в залах.

Как сообщил директор фестиваля Глеб Лапицкий, в этом году были отменены сольные концерты звезд, которые были запланированы в концертных залах. Но, как и прежде, пройдут популярные программы "Золотой хит", "Шансон ТВ".

Ранее в марте Лукашенко утвердил безвизовый режим для участников и гостей "Славянского базара" из 73 стран. Пропуском для безвизового пересечения границы для зарубежных граждан будет билет на мероприятие.
 
Теги: Витебск
 
 
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XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля, сообщил в среду журналистам министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.
 
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