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Почти 1,5 млн китайцев пострадали от наводнения в Хунани

17.06.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Около полутора миллионов китайцев пострадали из-за сильнейшего наводнения в провинции Хунань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 1,5 млн китайцев пострадали от наводнения в Хунани

Проливные дожди обрушились на регион 29 мая. Стихия уничтожила более 1600 жилых домов и объектов инфраструктуры и повредила 140 тысяч гектаров сельскохозяйственных полей.

Почти 1,5 млн китайцев пострадали от наводнения в Хунани

Спасатели эвакуировали 53 тысячи человек. Всех их разместили во временных убежищах. В пострадавших от непогоды районах продолжают работать бригады экстренного реагирования.

Почти 1,5 млн китайцев пострадали от наводнения в Хунани

Прогнозы синоптиков неутешительны: с 18 июня вновь ожидаются грозы и ливни, что может привести к ухудшению и так непростой ситуации.

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Новости Китая. Около полутора миллионов китайцев пострадали из-за сильнейшего наводнения в провинции Хунань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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