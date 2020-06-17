ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Литва отменила карантин и снова выдает рабочие визы. Но эксперты предупреждают об избытке рабочей силы

17.06.2020 15:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Со среды, 17 июня в Литве перестал действовать режим карантина (при этом режим чрезвычайного положения сохраняется еще минимум на месяц). После отмены карантина иностранным работникам будет проще приехать в страну. Это касается в том числе белорусов, сообщает delfi.lt.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Как говорит глава департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, теперь въехать в Литву разрешено не только тем иностранцам, которые постоянно проживают в стране или имеют уже действующее разрешение на работу, но и тем, у кого есть рабочая виза. Именно в этом, по ее словам, заключается послабление.

— Белорусы, украинцы смогут приехать, если они получат национальную рабочую визу. Им нужно будет обратиться в посольство Литвы или в визовые центры, которые выдают национальные визы для работающих, — пояснила Эвелина Гудзинскайте.

При этом работникам из третьих стран (к ним относится и Беларусь) не нужно будет проходить обязательную самоизоляцию в течение 14 дней, но она по-прежнему рекомендована. При этом, по словам представителя министра здравоохранения Лины Бушинскайте, если иностранец из-за несоблюдения этой рекомендации заразит других людей, ему будет грозить административная ответственность.

Эксперты рассказывают, что перевозчики и строительные организации в основном не столкнулись с какими-либо трудностями со ввозом иностранных работников во время карантина. У работающих в них белорусов и украинцев в основном уже есть постоянный вид на жительство в стране, который дает право на пересечение границы.

— Возможно, проблемы были у новых (работников), которые хотели приехать, оформить новые визы. Временно не работали наши консульства, не принимали новые документы. Но те, у кого были трудовые договоры, приезжали в Литву как на постоянное место работы, на них ограничения не распространялись, — объясняет глава национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Мечисловас Атрошкявичюс.

Многие из тех белорусов, у которых были рабочие визы, а не вид на жительство, остались на время карантина в стране и продолжили работать, добавляет глава Литовской строительной ассоциации Далюс Гядвилас. Вместе с тем эксперт констатирует: многие проекты в строительстве сейчас остановлены, работа идет только на тех, что были начаты ранее. Если к концу лета новые проекты не появятся, то «строительному сектору страны не только не нужны будут новые рабочие, но и вообще возникнет избыток рабочей силы».

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самоизоляция на 14 дней после приезда стала не обязательной, но рекомендованной.
 
Новости дня
Новости разные
 
Даешь новую вспышку коронавируса! Витебск готовится к "Славянскому базару" - ждут гостей со всего мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика