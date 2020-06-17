Литва отменила карантин и снова выдает рабочие визы. Но эксперты предупреждают об избытке рабочей силы

Источник материала: Tut.by

Со среды, 17 июня в Литве перестал действовать режим карантина (при этом режим чрезвычайного положения сохраняется еще минимум на месяц). После отмены карантина иностранным работникам будет проще приехать в страну. Это касается в том числе белорусов, сообщает delfi.lt.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Как говорит глава департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, теперь въехать в Литву разрешено не только тем иностранцам, которые постоянно проживают в стране или имеют уже действующее разрешение на работу, но и тем, у кого есть рабочая виза. Именно в этом, по ее словам, заключается послабление.

— Белорусы, украинцы смогут приехать, если они получат национальную рабочую визу. Им нужно будет обратиться в посольство Литвы или в визовые центры, которые выдают национальные визы для работающих, — пояснила Эвелина Гудзинскайте.

При этом работникам из третьих стран (к ним относится и Беларусь) не нужно будет проходить обязательную самоизоляцию в течение 14 дней, но она по-прежнему рекомендована. При этом, по словам представителя министра здравоохранения Лины Бушинскайте, если иностранец из-за несоблюдения этой рекомендации заразит других людей, ему будет грозить административная ответственность.

Эксперты рассказывают, что перевозчики и строительные организации в основном не столкнулись с какими-либо трудностями со ввозом иностранных работников во время карантина. У работающих в них белорусов и украинцев в основном уже есть постоянный вид на жительство в стране, который дает право на пересечение границы.

— Возможно, проблемы были у новых (работников), которые хотели приехать, оформить новые визы. Временно не работали наши консульства, не принимали новые документы. Но те, у кого были трудовые договоры, приезжали в Литву как на постоянное место работы, на них ограничения не распространялись, — объясняет глава национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Мечисловас Атрошкявичюс.

Многие из тех белорусов, у которых были рабочие визы, а не вид на жительство, остались на время карантина в стране и продолжили работать, добавляет глава Литовской строительной ассоциации Далюс Гядвилас. Вместе с тем эксперт констатирует: многие проекты в строительстве сейчас остановлены, работа идет только на тех, что были начаты ранее. Если к концу лета новые проекты не появятся, то «строительному сектору страны не только не нужны будут новые рабочие, но и вообще возникнет избыток рабочей силы».