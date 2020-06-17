«Лучше жить без руки, чем умереть с рукою…» Олегу Носко нужна ваша помощь!

Источник материала: Новости Волковыска

В октябре 2017 года у 17-летнего парня – Олега Носко из аг.Дубовцы Волковысского района – обнаружили агрессивную раковую опухоль кости – остеосаркому – быстро поражавшую мягкие ткани. Ни длительные курсы химиотерапии, ни антирецидивная химия, проведенные в нашей стране, не помогли, и из-за множественных рецидивов лечение было прекращено. Помочь Олегу согласились в клинике Мюнстера (Германия), куда Олег смог отправиться благодаря помощи неравнодушных людей нашей страны. Там, чтобы спасти Олегу жизнь, доктора ампутировали ему левую руку, плечо и лопатку. Олег прошел долгий путь к выздоровлению, и вот наконец найден препарат, который убивает опухоль внутри него. Остался последний рывок. Нужна Ваша помощь!





Наш шанс на жизнь!

– В марте 2019 года Олег отправился UMC Klinikum Munster, где проходил лечение до сентября 2019 года, – рассказывает мама Олега, Ольга. – За этот период времени были проведены 3 операции: две по удалению метастазов из лёгких и операция по ампутации руки, плеча и лопатки.

Трудно даже передать словами, что пережил Олег и вся наша семья...

Но главное было – жить, пусть даже без руки, главное – ЖИТЬ... Ведь если бы не ампутировали руку, рак не оставил бы Олегу ни малейшего шанса.

К сожалению, даже после операций и ампутации, в сентябре 2019 года болезнь снова вернулась. У Олега обнаружили метастазы в легких.

– Главный онколог Берлина предложил Олегу экспериментальный препарат Cabometyx и лечение в клинике Vivantes в Берлине, – рассказывает мама. – Когда лечение этим препаратом было окончено, 4 метастаза, которые были в легких, исчезли, но 5-ый остался и привел к пневмотораксу (присутствию воздуха в плевральной полости, куда он попал вследствие повреждения легкого).

Олега прооперировали и назначили новое лечение. Но настоящий шанс на жизнь у него появился в марте 2020 года, когда его организм отреагировал на проводимою терапию.





– 25 мая 2020 года на обследовании доктор увидел улучшения! Динамика была положительная. «Я очень радза тебя», – вспоминает мама слова профессора. – «Твоя опухоль уменьшилась в 2 раза. Мы продолжаем бороться за твою жизнь». Так же профессор сказал, что если продолжить лечение, то к ноябрю месяцу есть шанс победить болезнь окончательно. Это наш шанс на жизнь!

Лечение, которое уже помогает Олегу, родители смогли оплатить из тех средств, которые оставались на благотворительных счетах, а также благодаря помощи немецкого фонда. Его продолжение запланировано на вторую половину июля, и включает в себя химиотерапию и операцию по удалению остатков метастазов из лёгкого.

Сумма всего лечения составляет 38 691.19 Евро.

– Мы хотим обратиться ко всем неравнодушным людям с просьбой дать нашему сыну шанс на счастливое будущее. Он перенёс уже достаточно испытаний за свои 19 лет. Мы верим, что предложенное лечение – последний рывок Олега в светлое будущее без этого страшного диагноза – Онкология.

ЭТО ШАНС ОЛЕГА НА ЖИЗНЬ! МЫ ПРОСИМ ВАС О ПОМОЩИ! БЕЗ ВАС НАМ НЕ СПРАВИТЬСЯ!

Обращение Центра

Первую капельницу с химией Олегу поставили не его семнадцатилетие. Этот день он никогда не забудет, как не забудет и день своего выздоровления, день, который может наступить только благодаря участию каждого из Вас.

И пусть у Олега нет руки, плеча и ключицы, у него есть шанс прожить долгую и счастливую жизнь, создать семью, подарить жизнь своим детям.

И этот шанс сейчас в руках каждого из нас!





Помогите Олегу!

Вы можете поддержать Олега в борьбе за жизнь и помочь в оплате лечения в клинике Vivantes (г.Берлин), стоимостью 38691,19 евро (по курсу НБ РБ на 12.06.2020г. – 104489 бел. руб. 43 коп.), внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Носко Олегу:

Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

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Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!