|
Один из крупнейших белорусских музыкальных фестивалей отменен
Источник материала: Tut.by
Музыкальный фестиваль
Организаторы написали, что приняли сложное решение и перенесли фестиваль на следующий год.
— С большим сожалением и болью в сердце сообщаем, что в связи со множеством внешних факторов и продолжающейся пандемией COVID-19 во всем мире нами было принято решение о переносе фестиваля на следующий год. На первом плане у нас всегда безопасность наших гостей, которую предоставить на 100% в сегодняшних условиях не представляется возможным.
Новые даты фестиваля: 23 и 24 июля 2021 года. Все билеты, купленные на этот год, будут действительны в следующем. Кроме того организаторы пообещали приложить все усилия, чтобы сохранить весь лайн-ап этого года и дополнить его новыми именами.
Напомним, о переносе фестивалей на следующий год уже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музыкальный фестиваль Viva Braslav Open Air, который должен был пройти в Браславе 24 и 25 июля 2020 года, отменен. Об этот организаторы мероприятия сообщили в соцсетях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)