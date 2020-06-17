Один из крупнейших белорусских музыкальных фестивалей отменен

Источник материала: Tut.by

Музыкальный фестиваль Viva Braslav Open Air , который должен был пройти в Браславе 24 и 25 июля 2020 года, отменен. Об этот организаторы мероприятия сообщили в соцсетях.





Организаторы написали, что приняли сложное решение и перенесли фестиваль на следующий год.

— С большим сожалением и болью в сердце сообщаем, что в связи со множеством внешних факторов и продолжающейся пандемией COVID-19 во всем мире нами было принято решение о переносе фестиваля на следующий год. На первом плане у нас всегда безопасность наших гостей, которую предоставить на 100% в сегодняшних условиях не представляется возможным.

Новые даты фестиваля: 23 и 24 июля 2021 года. Все билеты, купленные на этот год, будут действительны в следующем. Кроме того организаторы пообещали приложить все усилия, чтобы сохранить весь лайн-ап этого года и дополнить его новыми именами.

Напомним, о переносе фестивалей на следующий год уже сообщили организаторы «Stereo Weekend с Новым Радио» , LIDBEER и Freaky Summer Party (FSP) . Также в июле не состоится городской пикник Vulitsa Ezha (пока он планируется в августе).