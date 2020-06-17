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Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве
17.06.2020 15:44 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси принял приглашение на парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, сообщил посол России в республике Дмитрий Мезенцев.
Посол выразил благодарность белорусскому лидеру за готовность принять участие в торжествах, сообщают
По словам дипломата, это еще один пример «глубинных исторических отношений, той стратегии сотрудничества» Москвы и Минска, которой «не могут помешать никакие споры хозяйствующих субъектов, какие-то вопросы друг к другу».
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Президент Беларуси принял приглашение на парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, сообщил посол России в республике Дмитрий Мезенцев.
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