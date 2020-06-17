Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве

Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси принял приглашение на парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, сообщил посол России в республике Дмитрий Мезенцев.

Посол выразил благодарность белорусскому лидеру за готовность принять участие в торжествах, сообщают ria.ru .

По словам дипломата, это еще один пример «глубинных исторических отношений, той стратегии сотрудничества» Москвы и Минска, которой «не могут помешать никакие споры хозяйствующих субъектов, какие-то вопросы друг к другу».