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КХЛ: белорусский хоккейный специалист Александр Андриевский определился с тренерским штабом
Источник материала: ОНТ
Белорусский хоккейный специалист Александр Андриевский определился с тренерским штабом, с которым будет работать в «Сочи» в новом сезоне КХЛ.
В связи с окончанием срока действия контрактов клуб покинули тренеры Павел Хинек и Игорь Ефимов. Помогать Андриевскому будет коллектив из семи человек. Помимо белорусского специалиста Александра Микульчика, это Вадим Хомицкий, Павел Смирнов, Евгений Филинов, Егор Башкатов, Александр Залевский и Николай Пронин. Напомним, Андриевский возглавил «Сочи» по ходу прошлого сезона и занял с командой 9-е место в Западной конференции.
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Белорусский хоккейный специалист Александр Андриевский определился с тренерским штабом, с которым будет работать в «Сочи» в новом сезоне КХЛ. В связи с окончанием...
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