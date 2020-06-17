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КХЛ: белорусский хоккейный специалист Александр Андриевский определился с тренерским штабом

17.06.2020 15:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

КХЛ: белорусский хоккейный специалист Александр Андриевский определился с тренерским штабом

Белорусский хоккейный специалист Александр Андриевский определился с тренерским штабом, с которым будет работать в «Сочи» в новом сезоне КХЛ.

В связи с окончанием срока действия контрактов клуб покинули тренеры Павел Хинек и Игорь Ефимов. Помогать Андриевскому будет коллектив из семи человек. Помимо белорусского специалиста Александра Микульчика, это Вадим Хомицкий, Павел Смирнов, Евгений Филинов, Егор Башкатов, Александр Залевский и Николай Пронин. Напомним, Андриевский возглавил «Сочи» по ходу прошлого сезона и занял с командой 9-е место в Западной конференции.

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Белорусский хоккейный специалист Александр Андриевский определился с тренерским штабом, с которым будет работать в «Сочи» в новом сезоне КХЛ. В связи с окончанием...
 
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