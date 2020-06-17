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Хаски до слез рассмешил хозяев своим эффектным появлением в комнате (ВИДЕО)

17.06.2020 15:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хаски до слез рассмешил хозяев своим эффектным появлением в комнате (ВИДЕО)

В соцсетях набирает популярность ролик, которые сняли хозяева забавного хаски, пишет ridus.ru.

Пес решил показать, кто в доме хозяин. Питомец зашел в комнату так эффектно, что свидетели этой сцены не смогли сдержать приступа смеха. Хаски реакция людей на его выходку понравилась, и пес еще пару раз исполнил свой номер.  

Собака рассмешила не только хозяев, но и пользователей соцсетей: «Хаски порой могут быть очень странными и смешными», «Он их просто развлекал, что за хороший мальчик!», «Именно так в мою комнату врывается мама после школьного собрания», – написали в комментариях. 

Видеоролик набрал в Twitter свыше 2,5 млн просмотров.

ФОТО: pixabay.com

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В соцсетях набирает популярность ролик, которые сняли хозяева забавного хаски, пишет ridus.ru. Пес решил показать, кто в доме хозяин. Питомец зашел в комнату так...
 
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