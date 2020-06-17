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Отец Фёдор Повный: «Если задуматься, то Христа распяли националисты»

17.06.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе «В обстановке мира».

Отец Фёдор Повный: «Если задуматься, то Христа распяли националисты»

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Искажение исторической памяти – это очень тревожная тенденция, которая сегодня существует, вообще, в мире, в принципе. Поскольку она возрождает нацизм и обесценивает все 60 миллионов жертв Второй мировой войны.

Посмотрите: Литва и Латвия восхваляют тех, кто служил нацистам. Украина героизирует Бандеру, о злодеяниях которого невозможно даже читать спокойно – волосы дыбом встают. Польша реабилитировала Бурова. Всё это – национальное движение, доведённое до края пропасти человеконенавистничества.

Настораживают и процессы, происходящие у наших соседей в самом народе. К сожалению, многие националистические движения изначально строятся на фальсификации истории. И если задуматься, то Христа распяли националисты. Именно те, кто были за чистоту веры и закона. А церковь вместила, вообще, все национальности, потому что национальное своеобразие никогда не противостоит другому своеобразию. Но вместе создают калейдоскоп жизни. Противостоять этому можно только уважительным отношением к исторической правде, правдивой оценке событий. Где «да» – это «да», а «нет» – это «нет». Уважением к мнению оппонентов и умением слушать. Оценка действий должна быть относительна нравственным понятиям, но никак ни личным мнением, не должно быть осуждения, потому что грань между добром и злом очень тонкая.

Также в программе эксперты обсудили:

– как защитить память и правду о ВОВ?

– почему память о настоящих героях 40-ых так нужна сегодня?

– как фальсификации о ВОВ становятся политикой

Смотрите 17 июня в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Федор Повный

 
Теги: Минск
 
 
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В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли...
 
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