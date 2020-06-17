ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Диетолог назвал продукты, которые снижают уровень холестерина

17.06.2020 16:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Диетолог назвал продукты, которые снижают уровень холестерина

Некоторые продукты помогают снизить высокий уровень холестерина в крови. Об этом в эфире программы «О самом главном» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, пишет газета «Вечерняя Москва».

Как пояснил врач, в норме уровень холестерина не должен превышать 5,5 ммоль на литр. 

Он отметил, что если каждый день употреблять лук и чеснок, это поможет защитить стенки сосудов от нарастания холестериновых бляшек.

По словам диетолога, 75 граммов сушеных яблок снижают уровень сахара в крови до 25%, что можно сопоставить с действием некоторых лекарственных средств.

ФОТО: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые продукты помогают снизить высокий уровень холестерина в крови. Об этом в эфире программы «О самом главном» рассказал врач-диетолог Михаил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сгущенку Рогачевского молочноконсервного комбината теперь поставляют в ОАЭ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика