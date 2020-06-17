Диетолог назвал продукты, которые снижают уровень холестерина

Источник материала: ОНТ

Некоторые продукты помогают снизить высокий уровень холестерина в крови. Об этом в эфире программы «О самом главном» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, пишет газета «Вечерняя Москва».

Как пояснил врач, в норме уровень холестерина не должен превышать 5,5 ммоль на литр.

Он отметил, что если каждый день употреблять лук и чеснок, это поможет защитить стенки сосудов от нарастания холестериновых бляшек.

По словам диетолога, 75 граммов сушеных яблок снижают уровень сахара в крови до 25%, что можно сопоставить с действием некоторых лекарственных средств.

ФОТО: pixabay.com

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