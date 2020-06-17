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Посол РФ уверяет: будем с газом

17.06.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия не собирается ограничивать поставки газа в Беларусь, заявил посол РФ Дмитрий Мезенцев

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что "Газпром" перекроет поставки природного газа в Беларусь с 1 июля.

"Во-первых, лучше доверять официальной информации, а не раздумьям тех аналитиков, которые не всегда имеют достоверную информацию", - прокомментировал слухи Мезенцев.

Мезенцев заверил, что по сведениям министерства энергетики России на сегодняшний день "никаких оснований думать о том, что с какого-то дня в июне, в июле или вообще когда бы то ни было могут быть перекрыты или ограничены поставки российского газа в Беларусь нет".

При этом он обратил внимание, что сегодня поставки газа осуществляются в соответствии с тем договором, который был подписан с белорусской стороной. В этом году согласована цена на газ.

"Российская Федерация готова к переговорам о цене газ в 2021 году", - напомнил глава российского посольства.

По его словам, на 2020 год цена на газ останется такой, как зафиксирована (127 долларов за тысячу кубометров - Sputnik) в договоре.
 
 
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Россия не собирается ограничивать поставки газа в Беларусь, заявил посол РФ Дмитрий Мезенцев
 
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