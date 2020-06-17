«Белавиа» возобновила полеты из Минска в Брюссель

Источник материала: ОНТ

Минска в Брюссель" class="one-news__figure-img">

Международное авиасообщение в нашей стране постепенно восстанавливается. «Белавиа» сегодня возобновила полеты из Минска в Брюссель.

Правда, пока, чтобы попасть в Бельгию, нужны веские причины. Основания, по которым разрешен въезд, следует уточнять у компетентных органов. Ранее на этой неделе возобновилось авиасообщение и с крупными городами Украины. Пустят туристов в страну только при наличии страхового полиса, а по приезду белорусам придётся пройти двухнедельных карантин. Следующей снимет ограничения Испания – 21 июня. А 4 июля самолёт с белорусскими туристами отправится в Египет.

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