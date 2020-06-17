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Жителей Могилевщины приглашают принять участие в конкурсе публикаций на экологическую тему

17.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Жителей Могилевщины приглашают принять участие в конкурсе публикаций на экологическую тему. Об этом сообщили в Могилевском горисполкоме.

Республиканский экологический конкурс стартовал 15 мая и продлится до 15 июля. В его номинации «Наш общий дом» могут принять участие авторы публикаций вышедших в СМИ в период с 15 мая 2019 года до 15 мая 2020 года, в том числе очерков, статей, репортажей, обозрений, зарисовок, заметок и комментарий о бережном отношении к природе, наведении порядка на земле, благоустройстве территорий населенных пунктов, обращении с отходами, охране водных ресурсов, атмосферного воздуха, животного и растительного мира, внедрении новых технологий в области охраны окружающей среды, сохранении памятников природы и другие материалы по вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Участие физических лиц рассматриваться будет в следующих категориях: учащиеся, любители, профессионалы. По условиям творческого состязания, каждая работа, отправляемая на конкурс, сопровождается информационным листом участника конкурса с указанием номинации, категории, фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) и возраста автора, почтового адреса и телефона. А предоставить ее необходимо в виде газетной или журнальной вырезки либо в виде рукописного или печатного текста с обязательным указанием названия периодического печатного издания, в котором эта работа была ранее опубликована, с указанием номера и даты выпуска. Каждая работа, представленная на конкурс, должна иметь только одного автора.

Конкурсные работы необходимо направлять в Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды (по адресу: ул. Орловского, 24Б) с пометкой «На республиканский конкурс на лучшую публикацию на экологическую тематику». Победители конкурса будут награждены денежными премиями от трех до тридцати одной базовой величины.


 
 
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  Жителей Могилевщины приглашают принять участие в конкурсе публикаций на экологическую тему. Об этом сообщили в Могилевском горисполкоме. Республиканский...
 
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