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Приорбанк и Visa первыми в Беларуси запустили прием оплаты через смартфон
Источник материала: Myfin
Новая технология позволяет принимать платежи без платежного терминала. Рассчитаться можно как карточкой, так и смартфоном, умными часами, браслетом или кольцом.
Подключение услуги стоит 49 рублей (разовая комиссия). Тариф для клиентов Приорбанка составляет 3% от суммы платежей, других банков - 4%.
Технология позволяет
принимать
карты любого банка
и всех трех
Необходимые условия - смартфон торговца должен иметь операционную систему Android и поддерживать функцию NFC.
Во время оплаты продавец вводит на устройстве сумму покупки, а покупатель подносит карту, смартфон или умные часы. При сумме свыше бесконтактного лимита система попросит ввести PIN-код. Оплата занимает доли секунды, после чего на экране появится чек, который можно отправить по SMS или электронной почте.
«В Беларуси, как и во многих других странах, эта технология не имеет аналогов. Если раньше для приема оплаты требовалось дополнительное устройство или модуль, то сейчас достаточно установить приложение на смартфон. Так выходит гораздо удобнее, практичнее и дешевле . Решение особенно актуально для расчетов в интернет-магазинах, службах доставки, такси, на фестивалях и т.д. У технологии большой потенциал и среди кафе, ресторанов и магазинов» , — отметил заместитель председателя правления Приорбанка Андрей Иванкевич.
Приложение, превращающее телефон в терминал, можно скачать бесплатно. Prior SoftPOS доступен как компаниям, так и индивидуальным предпринимателям. Продавцам нужен смартфон на базе Android, а покупатели могут использовать для оплаты iPhone и любой другой телефон с поддержкой NFC.
«Беларусь входит в ТОП-3 стран по уровню развития бесконтактных платежей в регионе СЕМЕА (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). Учитывая популярность таких платежных сервисов как SamsungPay, ApplePay, GarminPay и других среди белорусских потребителей, мы замечаем растущую потребность малого и среднего бизнеса в новых технологиях и возможностях по приему бесконтактных платежей. Использование технологии Visa Tap to Phone поможет бизнесу без лишних усилий и без дополнительных затрат, связанных с установкой терминала, принимать платежи с помощью своего смартфона в любом месте, любое время в онлайн режиме, при этом безопасно», — рассказала региональный менеджер Visa в Беларуси, Украине и Молдове Светлана Чирва.
Техническую реализацию проекта обеспечила компания-резидент Парка высоких технологий IBA Group. Для нее это уже не первый проект по созданию и внедрению систем платежей как внутри страны, так и за рубежом.
«Мы разработали прорывную технологию, которая кардинально меняет экосистему приема платежей. Она касается каждого участника: и потребителя, и торговца, и банка. Это полностью цифровое решение, позволяющее использовать при расчетах простой и удобный механизм бесконтактной технологии NFC, которую сейчас можно найти везде: в карточках, телефонах, часах, брел оках и кольцах. В случае необходимости, транзакции подтверждаются при помощи привычного ПИН-кода, что стало возможным благодаря уникальной технологии, реализующей безопасный способ ввода ПИН-кода в смартфоне торговца», – сказал руководитель технического отделения IBA Group Вадим Смотряев.
Что это значит?
Вслед за Приорбанком,
который дал старт новой технологии в
Беларуси, ее начнут применять и в других
Источник: Myfin.by
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Приорбанк совместно с компаниями Visa и IBA Group запустили в Беларуси технологию приема безналичных платежей через смартфон Prior SoftPOS. Об этом представители компаний...
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