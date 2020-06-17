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Приорбанк и Visa первыми в Беларуси запустили прием оплаты через смартфон

17.06.2020 17:28 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: priorbank.by

Новая технология позволяет принимать платежи без платежного терминала. Рассчитаться можно как карточкой, так и смартфоном, умными часами, браслетом или кольцом.

Подключение услуги стоит 49 рублей (разовая комиссия). Тариф для клиентов Приорбанка составляет 3% от суммы платежей, других банков - 4%.

Технология позволяет принимать карты любого банка и всех трех платежных систем – Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ.

Необходимые условия - смартфон торговца должен иметь операционную систему Android и поддерживать функцию NFC.

Во время оплаты продавец вводит на устройстве сумму покупки, а покупатель подносит карту, смартфон или умные часы. При сумме свыше бесконтактного лимита система попросит ввести PIN-код. Оплата занимает доли секунды, после чего на экране появится чек, который можно отправить по SMS или электронной почте.

«В Беларуси, как и во многих других странах, эта технология не имеет аналогов. Если раньше для приема оплаты требовалось дополнительное устройство или модуль, то сейчас достаточно установить приложение на смартфон. Так выходит гораздо удобнее, практичнее и дешевле . Решение особенно актуально для расчетов в интернет-магазинах, службах доставки, такси, на фестивалях и т.д. У технологии большой потенциал и среди кафе, ресторанов и магазинов» , — отметил заместитель председателя правления Приорбанка Андрей Иванкевич.

Приложение, превращающее телефон в терминал, можно скачать бесплатно. Prior SoftPOS доступен как компаниям, так и индивидуальным предпринимателям. Продавцам нужен смартфон на базе Android, а покупатели могут использовать для оплаты iPhone и любой другой телефон с поддержкой NFC.

«Беларусь входит в ТОП-3 стран по уровню развития бесконтактных платежей в регионе СЕМЕА (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). Учитывая популярность таких платежных сервисов как SamsungPay, ApplePay, GarminPay и других среди белорусских потребителей, мы замечаем растущую потребность малого и среднего бизнеса в новых технологиях и возможностях по приему бесконтактных платежей. Использование технологии Visa Tap to Phone поможет бизнесу без лишних усилий и без дополнительных затрат, связанных с установкой терминала, принимать платежи с помощью своего смартфона в любом месте, любое время в онлайн режиме, при этом безопасно», — рассказала региональный менеджер Visa в Беларуси, Украине и Молдове Светлана Чирва.

Техническую реализацию проекта обеспечила компания-резидент Парка высоких технологий IBA Group. Для нее это уже не первый проект по созданию и внедрению систем платежей как внутри страны, так и за рубежом.

«Мы разработали прорывную технологию, которая кардинально меняет экосистему приема платежей. Она касается каждого участника: и потребителя, и торговца, и банка. Это полностью цифровое решение, позволяющее использовать при расчетах простой и удобный механизм бесконтактной технологии NFC, которую сейчас можно найти везде: в карточках, телефонах, часах, брел оках и кольцах. В случае необходимости, транзакции подтверждаются при помощи привычного ПИН-кода, что стало возможным благодаря уникальной технологии, реализующей безопасный способ ввода ПИН-кода в смартфоне торговца», – сказал руководитель технического отделения IBA Group Вадим Смотряев.

Что это значит?

Вслед за Приорбанком, который дал старт новой технологии в Беларуси, ее начнут применять и в других банках. Это значительно упростит расчеты, в том числе и для представителей малого бизнеса, ИП. Малый бизнес сможет сэкономить на терминалах и кассах, появится возможность принимать платежи в местах, где сложно использовать терминал.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Приорбанк совместно с компаниями Visa и IBA Group запустили в Беларуси технологию приема безналичных платежей через смартфон Prior SoftPOS. Об этом представители компаний...
 
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