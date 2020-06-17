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Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью

17.06.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Кабинет министров Украины принял решение об открытии пунктов пропуска на границе с Беларусью и Россией. В частности, будет возобновлено пешеходное и автомобильное сообщение в пунктах пропуска "Дольск" и "Вильча", сообщает РБК-Украина.

Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 17 июня.

"Проект акта разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на государственной границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в связи с постепенным ослаблением карантинных мероприятий в Украине и пешеходного движения для граждан Украины и движения автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного транспорта "Дольск" и "Вильча", - доложил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, которого цитирует УНН.

Как сообщалось, Кабинет министров 13 марта принял решение о введении карантина в Украине, в связи с чем были закрыты пункты пропуска на границе, в том числе с Беларусью и Россией.

 
 
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  Кабинет министров Украины принял решение об открытии пунктов пропуска на границе с Беларусью и Россией. В частности, будет возобновлено пешеходное и...
 
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