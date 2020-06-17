|
Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью
17.06.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Кабинет министров Украины принял решение об открытии пунктов пропуска на границе с Беларусью и Россией. В частности, будет возобновлено пешеходное и автомобильное сообщение в пунктах пропуска "Дольск" и "Вильча", сообщает
Соответствующее решение было принято на заседании
"Проект акта разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на государственной границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в связи с постепенным ослаблением карантинных мероприятий в Украине и пешеходного движения для граждан Украины и движения автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного транспорта "Дольск" и "Вильча", - доложил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, которого цитирует УНН.
Как сообщалось, Кабинет министров 13 марта принял решение о введении карантина в Украине, в связи с чем были закрыты пункты пропуска на границе, в том числе с Беларусью и Россией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кабинет министров Украины принял решение об открытии пунктов пропуска на границе с Беларусью и Россией. В частности, будет возобновлено пешеходное и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)