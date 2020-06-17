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Грозы и до +31°C: прогноз погоды на 18 июня

17.06.2020 17:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Грозы и до +31°C: прогноз погоды на 18 июня

На неделе установилась аномально жаркая погода. Средняя температура до семи градусов выше нормы. В ближайшие дни жара и грозовая активность сохранятся. Будьте осторожны.

Завтра, 18 июня, погоду определит область повышенного атмосферного давления и с южными потоками продолжит поступать теплая неустойчивая воздушная масса. В результате будут развиваться мощные кучево-дождевые облака, несущие сильные ливни с грозами. Средняя температура на 5-8 градусов выше нормы.

В четверг – переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны – кратковременные дожди, прогремят грозы. Днем при грозах местами сильные ливни, град. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Видимость до километра. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный, при грозах шквалистое усиление ветра. Атмосферное давление существенно не изменится.

В восемь утра будет очень тепло, температура воздуха составит от +20°C по западу до +22°C градусов по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 1-3 градуса прохладнее. В середине дня воздух хорошо прогреется – от +23°C по северо-западу до +29°C в северо-восточных, местами до +31°C. К вечеру температура немного понизится – от +21°C в центральных районах до +26°C по северо-востоку и юго-западу. Температура воды в реках и водоемах +17°C…+24°C.

Следующие два дня атмосферными процессами продолжат управлять очень теплые, влажные и неустойчивые воздушные массы, поступающие с Черного моря. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах страны прогремят грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15°C…+20°C, максимальная днем +25°C…+32°C. По предварительному прогнозу, прохлада вернется в выходные. Виной всему – холодный атмосферный фронт с ливнями и грозами. В воскресенье температура вновь приблизится к норме.

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На неделе установилась аномально жаркая погода. Средняя температура до семи градусов выше нормы. В ближайшие дни жара и грозовая активность сохранятся. Будьте...
 
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