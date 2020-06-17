|
Палки и камни. На границе Китая и Индии произошел инцидент с погибшими - чем это может грозить
Источник материала: Tut.by
Индийские власти сообщили, что на китайской границе в Гималаях
Что случилось
В ночь с 15 на 16 июня на границе между Китаем и Индией, в высокогорной области Ладакх, военные двух стран сошлись в схватке. Огонь не открывали: ни китайцам, ни индийцам не разрешено использовать боевое оружие в столкновениях, и выстрелов здесь не слышали уже лет сорок.
Как
Китайцев, по индийским данным, погибло 43 человека, но это
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь
В свою очередь Министерство иностранных дел Индии обвинило Китай в нарушении соглашения об уважении линии фактического контроля, заключенного на прошлой неделе. Согласно заявлению индийского МИД, «ожесточенное столкновение стало результатом попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво в регионе».
Что не поделили Китай и Индия
Конфликту Индии и Китая в этом регионе — больше чем полвека. До 50-х годов XX столетия делить Дели и Пекину было нечего. На тот момент Индия только стала независимой от Британской империи, а Китай перешел под власть коммунистов, которые не питали симпатий к империалистам. Так что страны быстро нашли общий язык, и Индия первой из некоммунистических стран Азии признала «новый Китай». На некоторое время между странами установились теплые отношения, выраженные в лозунге «Хинди чини бхай бхай» («Индийцы и китайцы — братья»).
Но после того, как Китай в 1950 году ввел войска в Тибет, между странами все же появилась общая граница. При этом она проходит по высочайшим горам мира — Гималаям — и была проведена еще в 1914-м как линия между Британской империей и тогда независимым Тибетом.
Пекин считал «линию Макмагона» (так ее называют по фамилии сэра Генри Макмагона, принимавшего активное участие в проведении границы) частью
Предложения провести новый рубеж между индийским Ладакхом и китайским Тибетом поступали, но так и не завершились консенсусом. Более того, в середине 50-х в Индии появились карты, где границы были сдвинуты за «линию Макмагона». И плюс к этому сбежавший из Тибета 14-й Далай-лама получил убежище именно в Индии.
Примерно в этот момент братство Дели и Пекина начало давать серьезные трещины, и стороны стали потихоньку стягивать в район войска.
Развязка наступила в 1962 году: осенью Китай, подготовившись, начал наступление в Аксайчине на севере Ладакха (или на юге Тибета, если смотреть с китайской стороны).
С экономической точки зрения это бесплодное плато на пятикилометровой высоте не слишком выгодно — там почти никто не живет, и деньги делать тоже не на чем. Однако в сентябре-октябре 1962 года китайцы и индийцы сошлись здесь в локальной, но жестокой войне.
Официально о разгроме индийских войск не говорилось, но по факту китайские войска добились поставленных целей, продвинулись на десятки километров, нанесли индийцам большие потери и закрепили часть Аксайчина за собой. С тех пор официальной границы как таковой между Индией и Китаем в этом регионе нет — ее заменяет так называемая «линия фактического контроля».
В дальнейшем крупных пограничных конфликтов между Пекином и Дели, а затем Нью-Дели, не случалось. Однако в 1975 году, по официальной версии, четверо индийских солдат заблудились и случайно забрели на территорию, контролируемую Китаем, где китайские солдаты открыли огонь по нарушителям. Все четверо индийцев в итоге погибли. До 15 июня 2020 года это были последние человеческие жертвы на линии.
Что происходит сейчас, и насколько опасна эта эскалация?
Война 1962 года не решила территориальной проблемы — еще к концу XX века в регионе имелось
Таким образом, в регионе встречаются интересы уже не двух, но трех ядерных держав. Регион Ладакх, в котором произошли столкновения в 2020-м, только в прошлом году был выделен из состава Джамму и Кашмира.
Проблем добавляет то, что современные технологии дают возможность строить все более развитую инфраструктуру, которая способна позволить сторонам перебрасывать на линию фактического контроля больше войск и размещать продвинутые вооружения, будь то ракеты или бомбардировщики. Дорожное и инфраструктурное строительство
Стороны вполне закономерно опасаются, что переброска противником высокотехнологичных вооружений в Гималаи дестабилизирует обстановку, и потому принимают симметричные меры и учат войска воевать в горных условиях. Так, Китай периодически проводит
Впрочем, грозные предзнаменования легко могут окончиться ничем. Если убрать вопросы престижа, то сторонам в этих местах просто не за что воевать. Начинать серьезный конфликт с ядерной державой ради нескольких десятков километров гор с почти отсутствующим населением — сомнительная перспектива. И Китай, и Индия
Потому не слишком высока вероятность того, что массовая драка военнослужащих приведет к чему-то большему.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже сорок лет на этом рубеже не погибал ни один военнослужащий. Но ситуация изменилась.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)