Палки и камни. На границе Китая и Индии произошел инцидент с погибшими - чем это может грозить

Источник материала: Tut.by

Индийские власти сообщили, что на китайской границе в Гималаях случился конфликт , в результате которого погибли 20 индийских военнослужащих. 42.TUT.BY разбирается, что же там произошло и чем это грозит.



Индийские пограничники на КПП в районе Ладакха, 17 июня 2020 года. Фото: Danish Ismail / Reuters

Что случилось

В ночь с 15 на 16 июня на границе между Китаем и Индией, в высокогорной области Ладакх, военные двух стран сошлись в схватке. Огонь не открывали: ни китайцам, ни индийцам не разрешено использовать боевое оружие в столкновениях, и выстрелов здесь не слышали уже лет сорок.

Как пишет издание Hindustan Times, конфликт быстро перешел в побоище палками и камнями — изначально сообщалось о троих погибших с индийской стороны. Затем появились новые сведения — что 17 индийцев оказались ранены в драке и в итоге погибли от мороза (спорная территория находится на высоте около 5000 метров над уровнем моря). Итого — уже 20 погибших со стороны Индии.

Китайцев, по индийским данным, погибло 43 человека, но это не более чем предположения , никаких официальных сведений Пекин не предоставлял.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил на брифинге во вторник, что индийские военные дважды пересекали линию контроля в понедельник, «провоцируя и нападая на китайский личный состав, что привело к серьезному физическому конфликту».

В свою очередь Министерство иностранных дел Индии обвинило Китай в нарушении соглашения об уважении линии фактического контроля, заключенного на прошлой неделе. Согласно заявлению индийского МИД, «ожесточенное столкновение стало результатом попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво в регионе».

Что не поделили Китай и Индия

Конфликту Индии и Китая в этом регионе — больше чем полвека. До 50-х годов XX столетия делить Дели и Пекину было нечего. На тот момент Индия только стала независимой от Британской империи, а Китай перешел под власть коммунистов, которые не питали симпатий к империалистам. Так что страны быстро нашли общий язык, и Индия первой из некоммунистических стран Азии признала «новый Китай». На некоторое время между странами установились теплые отношения, выраженные в лозунге «Хинди чини бхай бхай» («Индийцы и китайцы — братья»).

Но после того, как Китай в 1950 году ввел войска в Тибет, между странами все же появилась общая граница. При этом она проходит по высочайшим горам мира — Гималаям — и была проведена еще в 1914-м как линия между Британской империей и тогда независимым Тибетом.

Пекин считал «линию Макмагона» (так ее называют по фамилии сэра Генри Макмагона, принимавшего активное участие в проведении границы) частью «неравных договоров» , навязанных стране в период ее геополитической слабости.

Предложения провести новый рубеж между индийским Ладакхом и китайским Тибетом поступали, но так и не завершились консенсусом. Более того, в середине 50-х в Индии появились карты, где границы были сдвинуты за «линию Макмагона». И плюс к этому сбежавший из Тибета 14-й Далай-лама получил убежище именно в Индии.

Примерно в этот момент братство Дели и Пекина начало давать серьезные трещины, и стороны стали потихоньку стягивать в район войска.



Карта региона, в верхней части — спорные территории Индии и Китая. Источник: wikipedia.org

Развязка наступила в 1962 году: осенью Китай, подготовившись, начал наступление в Аксайчине на севере Ладакха (или на юге Тибета, если смотреть с китайской стороны).

С экономической точки зрения это бесплодное плато на пятикилометровой высоте не слишком выгодно — там почти никто не живет, и деньги делать тоже не на чем. Однако в сентябре-октябре 1962 года китайцы и индийцы сошлись здесь в локальной, но жестокой войне.

Официально о разгроме индийских войск не говорилось, но по факту китайские войска добились поставленных целей, продвинулись на десятки километров, нанесли индийцам большие потери и закрепили часть Аксайчина за собой. С тех пор официальной границы как таковой между Индией и Китаем в этом регионе нет — ее заменяет так называемая «линия фактического контроля».

В дальнейшем крупных пограничных конфликтов между Пекином и Дели, а затем Нью-Дели, не случалось. Однако в 1975 году, по официальной версии, четверо индийских солдат заблудились и случайно забрели на территорию, контролируемую Китаем, где китайские солдаты открыли огонь по нарушителям. Все четверо индийцев в итоге погибли. До 15 июня 2020 года это были последние человеческие жертвы на линии.

Что происходит сейчас, и насколько опасна эта эскалация?

Война 1962 года не решила территориальной проблемы — еще к концу XX века в регионе имелось имелось 33(!) пункта или территории, о принадлежности которых Пекин и Нью-Дели не договорились. Более того, часть из них находились на территории штата Джамму и Кашмир — того самого, из-за которого у Индии давний конфликт еще и с Пакистаном, однажды перешедший в горячую стадию (стороны упорно не называют это войной).

Таким образом, в регионе встречаются интересы уже не двух, но трех ядерных держав. Регион Ладакх, в котором произошли столкновения в 2020-м, только в прошлом году был выделен из состава Джамму и Кашмира.

Проблем добавляет то, что современные технологии дают возможность строить все более развитую инфраструктуру, которая способна позволить сторонам перебрасывать на линию фактического контроля больше войск и размещать продвинутые вооружения, будь то ракеты или бомбардировщики. Дорожное и инфраструктурное строительство послужило причиной конфликта (хоть и бескровного) в 2017 году, не обошлось без него и сейчас.

Стороны вполне закономерно опасаются, что переброска противником высокотехнологичных вооружений в Гималаи дестабилизирует обстановку, и потому принимают симметричные меры и учат войска воевать в горных условиях. Так, Китай периодически проводит учения на высоте нескольких тысяч метров в Тибете — впрочем, «антииндийская» направленность таких тренировок неочевидна.



Фото: Reuters

Впрочем, грозные предзнаменования легко могут окончиться ничем. Если убрать вопросы престижа, то сторонам в этих местах просто не за что воевать. Начинать серьезный конфликт с ядерной державой ради нескольких десятков километров гор с почти отсутствующим населением — сомнительная перспектива. И Китай, и Индия уже начали обоюдный отвод своих военнослужащих из района.

Потому не слишком высока вероятность того, что массовая драка военнослужащих приведет к чему-то большему.