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Палки и камни. На границе Китая и Индии произошел инцидент с погибшими - чем это может грозить

17.06.2020 17:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Индийские власти сообщили, что на китайской границе в Гималаях случился конфликт, в результате которого погибли 20 индийских военнослужащих. 42.TUT.BY разбирается, что же там произошло и чем это грозит.


Индийские пограничники на КПП в районе Ладакха, 17 июня 2020 года. Фото: Danish Ismail / Reuters

Что случилось

В ночь с 15 на 16 июня на границе между Китаем и Индией, в высокогорной области Ладакх, военные двух стран сошлись в схватке. Огонь не открывали: ни китайцам, ни индийцам не разрешено использовать боевое оружие в столкновениях, и выстрелов здесь не слышали уже лет сорок.

Как пишет издание Hindustan Times, конфликт быстро перешел в побоище палками и камнями — изначально сообщалось о троих погибших с индийской стороны. Затем появились новые сведения — что 17 индийцев оказались ранены в драке и в итоге погибли от мороза (спорная территория находится на высоте около 5000 метров над уровнем моря). Итого — уже 20 погибших со стороны Индии.

Китайцев, по индийским данным, погибло 43 человека, но это не более чем предположения, никаких официальных сведений Пекин не предоставлял.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил на брифинге во вторник, что индийские военные дважды пересекали линию контроля в понедельник, «провоцируя и нападая на китайский личный состав, что привело к серьезному физическому конфликту».

В свою очередь Министерство иностранных дел Индии обвинило Китай в нарушении соглашения об уважении линии фактического контроля, заключенного на прошлой неделе. Согласно заявлению индийского МИД, «ожесточенное столкновение стало результатом попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво в регионе».

Что не поделили Китай и Индия

Конфликту Индии и Китая в этом регионе — больше чем полвека. До 50-х годов XX столетия делить Дели и Пекину было нечего. На тот момент Индия только стала независимой от Британской империи, а Китай перешел под власть коммунистов, которые не питали симпатий к империалистам. Так что страны быстро нашли общий язык, и Индия первой из некоммунистических стран Азии признала «новый Китай». На некоторое время между странами установились теплые отношения, выраженные в лозунге «Хинди чини бхай бхай» («Индийцы и китайцы — братья»).

Но после того, как Китай в 1950 году ввел войска в Тибет, между странами все же появилась общая граница. При этом она проходит по высочайшим горам мира — Гималаям — и была проведена еще в 1914-м как линия между Британской империей и тогда независимым Тибетом.

Пекин считал «линию Макмагона» (так ее называют по фамилии сэра Генри Макмагона, принимавшего активное участие в проведении границы) частью «неравных договоров», навязанных стране в период ее геополитической слабости.

Предложения провести новый рубеж между индийским Ладакхом и китайским Тибетом поступали, но так и не завершились консенсусом. Более того, в середине 50-х в Индии появились карты, где границы были сдвинуты за «линию Макмагона». И плюс к этому сбежавший из Тибета 14-й Далай-лама получил убежище именно в Индии.

Примерно в этот момент братство Дели и Пекина начало давать серьезные трещины, и стороны стали потихоньку стягивать в район войска.


Карта региона, в верхней части — спорные территории Индии и Китая. Источник: wikipedia.org

Развязка наступила в 1962 году: осенью Китай, подготовившись, начал наступление в Аксайчине на севере Ладакха (или на юге Тибета, если смотреть с китайской стороны).

С экономической точки зрения это бесплодное плато на пятикилометровой высоте не слишком выгодно — там почти никто не живет, и деньги делать тоже не на чем. Однако в сентябре-октябре 1962 года китайцы и индийцы сошлись здесь в локальной, но жестокой войне.

Официально о разгроме индийских войск не говорилось, но по факту китайские войска добились поставленных целей, продвинулись на десятки километров, нанесли индийцам большие потери и закрепили часть Аксайчина за собой. С тех пор официальной границы как таковой между Индией и Китаем в этом регионе нет — ее заменяет так называемая «линия фактического контроля».

В дальнейшем крупных пограничных конфликтов между Пекином и Дели, а затем Нью-Дели, не случалось. Однако в 1975 году, по официальной версии, четверо индийских солдат заблудились и случайно забрели на территорию, контролируемую Китаем, где китайские солдаты открыли огонь по нарушителям. Все четверо индийцев в итоге погибли. До 15 июня 2020 года это были последние человеческие жертвы на линии.

Что происходит сейчас, и насколько опасна эта эскалация?

Война 1962 года не решила территориальной проблемы — еще к концу XX века в регионе имелось имелось 33(!) пункта или территории, о принадлежности которых Пекин и Нью-Дели не договорились. Более того, часть из них находились на территории штата Джамму и Кашмир — того самого, из-за которого у Индии давний конфликт еще и с Пакистаном, однажды перешедший в горячую стадию (стороны упорно не называют это войной).

Таким образом, в регионе встречаются интересы уже не двух, но трех ядерных держав. Регион Ладакх, в котором произошли столкновения в 2020-м, только в прошлом году был выделен из состава Джамму и Кашмира.

Проблем добавляет то, что современные технологии дают возможность строить все более развитую инфраструктуру, которая способна позволить сторонам перебрасывать на линию фактического контроля больше войск и размещать продвинутые вооружения, будь то ракеты или бомбардировщики. Дорожное и инфраструктурное строительство послужило причиной конфликта (хоть и бескровного) в 2017 году, не обошлось без него и сейчас.

Стороны вполне закономерно опасаются, что переброска противником высокотехнологичных вооружений в Гималаи дестабилизирует обстановку, и потому принимают симметричные меры и учат войска воевать в горных условиях. Так, Китай периодически проводит учения на высоте нескольких тысяч метров в Тибете — впрочем, «антииндийская» направленность таких тренировок неочевидна.


Фото: Reuters

Впрочем, грозные предзнаменования легко могут окончиться ничем. Если убрать вопросы престижа, то сторонам в этих местах просто не за что воевать. Начинать серьезный конфликт с ядерной державой ради нескольких десятков километров гор с почти отсутствующим населением — сомнительная перспектива. И Китай, и Индия уже начали обоюдный отвод своих военнослужащих из района.

Потому не слишком высока вероятность того, что массовая драка военнослужащих приведет к чему-то большему.

 
 
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Уже сорок лет на этом рубеже не погибал ни один военнослужащий. Но ситуация изменилась.
 
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