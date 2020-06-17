Один день своей жизни отдать своей стране - Виктор Бабарико обратился к беларусам

видеообращении к беларусам Виктор Бабарико. – Гражданская инициатива «Честные люди» облегчила эту задачу. На сайте можно заполнить форму, распечатать, получить десять подписей и отнести в «одно окно» в исполком. "До 21 июня должны быть сформированы избирательные комиссии. Мы хотели бы, чтобы в них были сторонники честных выборов, – обратился вк беларусам. – Гражданская инициатива «Честные люди» облегчила эту задачу. Наможно заполнить форму, распечатать, получить десять подписей и отнести в «одно окно» в исполком.





Сделать это очень важно, и у вас уже не будет особых проблем, за исключением того, что чуть подергают во время досрочного голосования. Самое главное – 9 августа вы должны будете один день своей жизни отдать своей стране. Понаблюдать и поучаствовать в работе своей избирательной комиссии. Это очень важно, чтобы в Беларуси были честные выборы.





посмотрели на карту и увидели красные точки – это там, где нет наших сторонников. В первую очередь они должны быть заполнены". При этом основной альтернативный претендент на президентский пост обратил внимание: "Мы хотим, чтобы выи увидели красные точки – это там, где нет наших сторонников. В первую очередь они должны быть заполнены".





"Давайте заполним красные точки и дадим зеленый свет честным выборам", – призвал Виктор Бабарико.







