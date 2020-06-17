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Один день своей жизни отдать своей стране - Виктор Бабарико обратился к беларусам

17.06.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сильнейший альтернативный претендент на президентский пост призывает неравнодушных беларусов стать членами избирательных комиссий.

Один день своей жизни отдать своей стране - Виктор Бабарико обратился к беларусам
фото носит иллюстративный характер
"До 21 июня должны быть сформированы избирательные комиссии. Мы хотели бы, чтобы в них были сторонники честных выборов, – обратился в видеообращении к беларусам Виктор Бабарико. – Гражданская инициатива «Честные люди» облегчила эту задачу. На сайте можно заполнить форму, распечатать, получить десять подписей и отнести в «одно окно» в исполком.

Сделать это очень важно, и у вас уже не будет особых проблем, за исключением того, что чуть подергают во время досрочного голосования. Самое главное – 9 августа вы должны будете один день своей жизни отдать своей стране. Понаблюдать и поучаствовать в работе своей избирательной комиссии. Это очень важно, чтобы в Беларуси были честные выборы.

При этом основной альтернативный претендент на президентский пост обратил внимание: "Мы хотим, чтобы вы посмотрели на карту и увидели красные точки – это там, где нет наших сторонников. В первую очередь они должны быть заполнены".

"Давайте заполним красные точки и дадим зеленый свет честным выборам", – призвал Виктор Бабарико.
 
 
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Сильнейший альтернативный претендент на президентский пост призывает неравнодушных беларусов стать членами избирательных комиссий.
 
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