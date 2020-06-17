День отца в Бресте в этом году пройдет без привычного семейного фестиваля

Источник материала: Виртуальный Брест

В 2020 году международный праздник, прославляющий отцовство, отмечает свой юбилей - 110 лет. В такт этой всемирной инициативе "День отца в Бресте" состоится уже в это воскресенье, 21 июня. Не забудьте, друзья, поздравить своего отца, отправить открытку папе, запостить совместное фото в социальных сетях с хештегом #деньотцавбресте





В этом году проведение привычного масштабного мероприятия - "Бацькоускi фэст" в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и с целью минимизации риска распространения инфекции COVID-19, к сожалению, отменено. Но организаторы предлагают провести этот замечательный праздник точечно, в кругу семьи. Посвятить этот воскресный вечер общению с папой, уделить ему определенное внимание за торжественным, праздничным столом или же скромно вручить поздравительную открытку.





Слово «папа» для каждого из нас близко и бесценно. Настоящие папы - это сильные, надежные и ответственные люди, на которых всегда можно положиться. Для нас, детей, папа может все! Но в бесконечном потоке ежедневных забот мы так редко говорим им "спасибо" просто за то, что они есть и находятся рядом. Именно поэтому среди международных праздников есть День отца, который отмечается уже больше ста лет каждое третье воскресенье июня в более чем 60 странах мира.





Первый раз этот праздник отметили в США 19 июня 1910 года. С такой инициативой выступила миссис Додд из города Спокан штата Вашингтон, которая хотела выразить признательность своему папе, а в его лице – всем заботливым отцам, участвующим в воспитании детей.

Впервые робкую попытку обозначить День отца в нашем городе инициативные брестчане предприняли еще в 2009 году, вручая прохожим поздравительные прокламации на ул. Советской. Поздравительная акция состоялась в рамках мероприятия, приуроченного ко Дню семьи совместно с Республиканским общественным объединением "Клуб любящих отцов". Активисты тогда еще интернет - проекта "Действие!" позволили себе затронуть тему отцовства, вызвав у прохожих неподдельное любопытство и восторг.





На столетие (1910-2010) этого замечательного праздника делегация из Бреста отправилась в Минск. Тем самым, наш достаточно активный город был в обойме масштабного мероприятия, развернувшегося у столичного Дворца спорта.

2011 год - первая поздравительная акция с официальным статусом на нашей излюбленной пешеходной. Волонтеры Брестского городского молодежного общественного объединения "Наследие", прославляя осознанное отцовство, вручали брестчанам праздничные открытки, шарики и сладкие презенты детям.





2012 год - День отца в Бресте приобретает статус еще выше, инициатива вызвала интерес в отделе идеологии Брестского горисполкома, активисты заручились поддержкой, в том числе со стороны руководства Территориального центра социального обслуживания населения Московского района г. Бреста. Мероприятие получило прописку на площадке центра по ул. Халтурина, 8. Три последующих года до 2015 праздник проходил на территории учреждения, где в последующем и дорос до полноценного семейного фестиваля - "Бацькоускi фэст".





С 2016 года "День отца в Бресте" горожане и гости нашего славного города встречают на обширной площадке Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле, где три года подряд достаточно масштабное мероприятие предваряет настоящий "Папа-парад". В прошлом году (2019) городской праздник "День отца в Бресте" встретил свой юбилей - 10 лет, знаменательно то, что юбилей совпал с празднованием 1000-летия города Бреста.





Хронология событий с видеообзором.

Главная задача этого праздника – не только увеличить количество времени, проводимого папой с детьми, но и улучшить качество этого досуга, помочь развитию ребенка и поспособствовать благоприятным отношениям в семье.

Организаторами по-прежнему являются Брестское городское молодежное общественное объединение «Наследие», территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста при поддержке Брестского горисполкома и активном участии администрации и сотрудников спортивного комплекса - Брестского гребного канала.





Кстати, с 20 по 21 июня (суббота и воскресенье) на Брестском гребном канале состоится акция, приуроченная к городскому празднику "День отца в Бресте". Папам, пришедшим с детьми в эти дни, уготовлена приятная скидка на определенные услуги, практически на половину стоимости - на 50%.

Приходите и проводите активно свое время вместе с папой!



