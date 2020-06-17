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Штаб Виктора Бабарико: Требуем прекратить беспочвенные преследования наших сторонников

17.06.2020 17:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 16 июня, на несколько дней позже положенного по закону срока, суд Московского района Минска рассмотрел жалобы Светланы Купреевой и ее адвоката на задержание. Заседание суда проходило в закрытом режиме, однако известно, что обе жалобы были отклонены, сообщил TUT.BY штаб Виктора Бабарико.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Защита настаивает на отсутствии оснований для задержания, поэтому постановление суда Московского района будет также обжаловано в вышестоящий суд. Сведений о предъявлении Купреевой обвинения не имеется. Из этого следует, что Купреева остается под стражей в качестве подозреваемой.

— Постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу получено защитой лишь вечером 15 июня. Уже 16 июня адвокатом подана жалоба в суд на меру пресечения. Эта жалоба еще не рассмотрена. Причастность Купреевой к каким-либо противозаконным действиям вызывает большие сомнения, поскольку она не работала ни в Белгазпромбанке, ни в одной из фирм, где проходили обыски. Она лишь является подругой Виктора Бабарико. Общественность связывает преследование Купреевой с тем, что она состояла в инициативной группе Бабарико, — заявляют в штабе претендента в президенты.

Для посещения Купреевой в СИЗО КГБ адвоката не допустили ни 16 июня, ни до этого со ссылкой на короновирус. При этом в других следственных изоляторах свидания адвокатов с подзащитными проводятся. По факту невозможности посещения Купреевой в СИЗО КГБ для оказания ей юридической помощи подана жалоба в Генеральную прокуратуру.

— Штаб Виктора Бабарико требует прекратить беспочвенные преследования своих сторонников, — заявляет команда Бабарико.

Напомним, 11 июня утром работники ДФР забрали из дома и увезли в СИЗО КГБ подругу семьи Виктора Бабарико и члена его инициативной группы, координатора по одному из районов Минска Светлану Купрееву. Ее друзья рассказали TUT.BY, что она была обычным бухгалтером, никогда никакого отношения к Белгазпромбанку и другим компаниям, где недавно прошли обыски, она не имеет. А Виктор Бабарико уточнил, что их со Светланой связывают сугубо дружеские, а не деловые отношения.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 16 июня, на несколько дней позже положенного по закону срока, суд Московского района Минска рассмотрел жалобы Светланы Купреевой и ее адвоката на...
 
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