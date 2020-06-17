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Празднику музыки быть. «Славянский базар» пройдёт в формате open air

17.06.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все-таки состоится! «Славянский базар» в Витебске в 2020 году пройдет с 16 по 20 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за пандемии формат фестиваля немного изменится. 

Как сообщили организаторы, программа состоится на открытых площадках. Это семь масштабных шоу, включая и традиционный конкурс молодых исполнителей.

Празднику музыки быть. «Славянский базар» пройдёт в формате open air

К слову, несмотря на закрытые границы, 21 страна подтвердила своё участие в фестивале. Что касается приглашённых артистов, то в Витебске выступят Лолита, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Томас Андерс, Александр Рыбак  и многие другие. Впервые приедет и знаменитый танцовщик Сергей Полунин. 

Празднику музыки быть. «Славянский базар» пройдёт в формате open air

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Мы провели небольшую работу с участниками, с гостями фестиваля и определились с форматом. Это формат open air, т.е. мы не будем в этом году проводить мероприятия в закрытых пространствах. Основной центр это Летний амфитеатр в Витебске, это улицы, площадка перед концертным залом «Витебск», где состоится детский исполнительский конкурс.

Празднику музыки быть. «Славянский базар» пройдёт в формате open air

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Фестиваль «Славянский базар» 2020 года будет индикатором кто действительно друг фестиваля. Потому что это не просто коммерческий проект, а это уже целое движение, и в том числе в среде звезд самой первой величины. Никто из артистов, с которыми мы были заинтересованы продолжить переговоры при переформатировании данного фестиваля, не отказался. Они пошли на уступки, и мы будем с нетерпением их ждать не просто как артистов, которые будут выступать на сцене Летнего амфитеатра или других площадках. Мы будем их ждать как друзей.

На мероприятия «Славянского базара» уже продано 15 тысяч билетов. 

Люди в материале: Юрий Бондарь, Глеб Лапицкий, Лолита, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Томас Андерс, Александр Рыбак

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Все-таки состоится! «Славянский базар» в Витебске в 2020 году пройдет с 16 по 20 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за пандемии...
 
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