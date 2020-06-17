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Празднику музыки быть. «Славянский базар» пройдёт в формате open air
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все-таки состоится! «Славянский базар» в Витебске в 2020 году пройдет с 16 по 20 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за пандемии формат фестиваля немного изменится.
Как сообщили организаторы, программа состоится на открытых площадках. Это семь масштабных шоу, включая и традиционный конкурс молодых исполнителей.
К слову, несмотря на закрытые границы, 21 страна подтвердила своё участие в фестивале. Что касается приглашённых артистов, то в Витебске выступят Лолита, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Томас Андерс, Александр Рыбак и многие другие. Впервые приедет и знаменитый танцовщик Сергей Полунин.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
На мероприятия «Славянского базара» уже продано 15 тысяч билетов.
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Новости Беларуси. Все-таки состоится! «Славянский базар» в Витебске в 2020 году пройдет с 16 по 20 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за пандемии...
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