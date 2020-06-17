Источник материала: Tut.by

9 августа граждане Беларуси шестой раз в истории независимого государства будут выбирать президента.

Среди претендентов на пост президента 13 человек (двое — Олег Гайдукевич и Наталья Кисель — сошли с дистанции):

экс-председатель правления Бегазпромбанка Виктор Бабарико,

фермер и блогер из Гомельской области Юрий Ганцевич,

глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич,

сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев,

экс-депутат Анна Канопацкая,

сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД), юрист Ольга Ковалькова,

исполняющий обязанности председателя ОГП Николай Козлов,

действующий президент Александр Лукашенко,

пенсионер Владимир Непомнящих,

музыкант Алесь Таболич,

домохозяйка Светлана Тихановская (жена блогера Сергея Тихановского),

экс-глава ПВТ Валерий Цепкало и

председатель БСДГ Сергей Черечень.

Пока претенденты продолжают собирать подписи, необходимые для регистрации, мы решили выяснить, какие задачи, по мнению пользователей TUT.BY, в стране нужно решить прежде всего.

Уже у зарегистрированных кандидатов мы узнаем, как эти задачи будут решать они. При этом мы остановимся только на десяти, набравших наибольшее количество голосов.

Внимание! Каждый пользователь может выбрать только три пункта. Вы также можете выбрать два пункта, а третий сформулировать самостоятельно («Ваш вариант ответа»). Голосование будет продолжаться до 30 июня.

Опрос Шпаргалка для кандидата. Какие задачи нужно решить прежде всего? (максимум три варианта ответов) Провести конституционную реформу и гарантировать разделение властей

Обеспечить выборность местной власти — губернаторов, мэров и т. д.

Консолидировать общество

Ввести частную собственность на землю

Решить проблему неэффективных госпредприятий и форсировать приватизацию

Установить баланс во взаимоотношениях с внешними политическими партнерами

Обеспечить экономическую независимость и безопасность Беларуси

Обеспечить условия для развития рыночной экономики и доступа иностранных инвестиций

Создать условия для развития регионов

Принять, наконец, исчерпывающие меры по искоренению коррупции

Предложить программу по созданию эффективных и высокооплачиваемых рабочих мест

Решить проблему алкоголизации населения

Гарантировать достойную адресную помощь уязвимым слоям населения: безработным, малоимущим и т.д.

Остановить массовую эмиграцию специалистов и молодежи

Привести в порядок школу: увеличить зарплаты и пересмотреть обязанности педагогов, внедрить современные программы и оснащение

Обеспечить достойную зарплату медработникам, вывести на более высокий уровень оказание первичной медпомощи, ввести страховую медицину

Ввести мораторий на смертную казнь

Изменить государственную символику

Сделать белорусский язык единственным государственным

Ваш вариант ответа 99 голосов