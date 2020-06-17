Шпаргалка для кандидата. Какие задачи нужно решить прежде всего?

9 августа граждане Беларуси шестой раз в истории независимого государства будут выбирать президента.
Среди претендентов на пост президента 13 человек (двое — Олег Гайдукевич и Наталья Кисель — сошли с дистанции):
экс-председатель правления Бегазпромбанка Виктор Бабарико,
фермер и блогер из Гомельской области Юрий Ганцевич,
глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич,
сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев,
экс-депутат Анна Канопацкая,
сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД), юрист Ольга Ковалькова,
исполняющий обязанности председателя ОГП Николай Козлов,
действующий президент Александр Лукашенко,
пенсионер Владимир Непомнящих,
музыкант Алесь Таболич,
домохозяйка Светлана Тихановская (жена блогера Сергея Тихановского),
экс-глава ПВТ Валерий Цепкало и
председатель БСДГ Сергей Черечень.
Пока претенденты продолжают собирать подписи, необходимые для регистрации, мы решили выяснить, какие задачи, по мнению пользователей TUT.BY, в стране нужно решить прежде всего.
Уже у зарегистрированных кандидатов мы узнаем, как эти задачи будут решать они. При этом мы остановимся только на десяти, набравших наибольшее количество голосов.
Внимание! Каждый пользователь может выбрать только три пункта. Вы также можете выбрать два пункта, а третий сформулировать самостоятельно («Ваш вариант ответа»). Голосование будет продолжаться до 30 июня.