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В Литве поездка в магазин обошлась пьяному водителю грузовика из Беларуси в 41 000 евро

17.06.2020 17:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Участковый суд Вильнюсского округа лишил белоруса, который попался пьяным за рулем, прав на 3,5 года и оштрафовал на 1900 евро. У мужчины также конфисковали 39 000 евро — столько стоил грузовой автомобиль, на котором он нарушил ПДД, пишет Delfi.lt.

По информации издания, работавший водителем большегрузных машин белорус (у мужчины есть вид на жительство в Литве) был задержан в апреле этого года. Полиция получила информацию о том, что в Вильнюсском районе странно маневрирует грузовой автомобиль. Полицейские остановили авто и установили, что водитель пьян — 2,79 промилле.

Мужчина не смог объяснить, почему он решил поехать в магазин на автомобиле, принадлежащем компании, сообщает Генпрокуратура. С учетом того, что нарушитель свою вину признал и искренне сожалел о содеянном, решение по этому делу было принято в кратчайшие сроки.

 
 
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Мужчина не смог объяснить, почему он решил поехать в магазин на автомобиле, принадлежащем компании.
 
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