Ученые назвали процент людей на Земле, которые дышат загрязненным воздухом

Источник материала: ОНТ

Ученые Эксетерского университета (Великобритания) заявили, что загрязненным воздухом дышат примерно 50% жителей Земли, сообщает научный журнал Climate and Atmospheric Science.

Как уточняется, большая часть этих людей проживает в Африке и Южной Азии. При этом на отдельных участках планеты воздух гораздо чище.

По словам сотрудников ВОЗ, ежегодно из-за загрязнения атмосферы умирают около 7 млн человек. В настоящее время нет точной информации о том, какие виды загрязнителей воздуха наиболее опасны для здоровья людей и домашних животных.

ФОТО: pixabay.com





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