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Ученые назвали процент людей на Земле, которые дышат загрязненным воздухом

17.06.2020 17:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые назвали процент людей на Земле, которые дышат загрязненным воздухом

Ученые Эксетерского университета (Великобритания) заявили, что загрязненным воздухом дышат примерно 50% жителей Земли, сообщает научный журнал Climate and Atmospheric Science. 

Как уточняется, большая часть этих людей проживает в Африке и Южной Азии. При этом на отдельных участках планеты воздух гораздо чище.

По словам сотрудников ВОЗ, ежегодно из-за загрязнения атмосферы умирают около 7 млн человек. В настоящее время нет точной информации о том, какие виды загрязнителей воздуха наиболее опасны для здоровья людей и домашних животных.

ФОТО: pixabay.com


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Ученые Эксетерского университета (Великобритания) заявили, что загрязненным воздухом дышат примерно 50% жителей Земли, сообщает научный журнал Climate and Atmospheric Science. ...
 
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