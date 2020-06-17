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Ученые назвали процент людей на Земле, которые дышат загрязненным воздухом
Источник материала: ОНТ
Ученые Эксетерского университета (Великобритания) заявили, что загрязненным воздухом дышат примерно 50% жителей Земли,
Как уточняется, большая часть этих людей проживает в Африке и Южной Азии. При этом на отдельных участках планеты воздух гораздо чище.
По словам сотрудников ВОЗ, ежегодно из-за загрязнения атмосферы умирают около 7 млн человек. В настоящее время нет точной информации о том, какие виды загрязнителей воздуха наиболее опасны для здоровья людей и домашних животных.
ФОТО: pixabay.com
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Ученые Эксетерского университета (Великобритания) заявили, что загрязненным воздухом дышат примерно 50% жителей Земли, сообщает научный журнал Climate and Atmospheric Science. ...
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