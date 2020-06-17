В метро на «Площади Ленина» появился идентификатор лиц. С его помощью можно будет оплатить проезд

Источник материала: Tut.by

В метро на станции «Площадь Ленина» на одном из турникетов установили идентификатор лиц. До этого местные власти уже анонсировали такую технику — она используется одним из банков для оплаты проезда в метро. Сейчас устройство работает в тестовом режиме.





Как отметили в Беларусбанке, который реализует проект совместно с Минским метрополитеном, пока такой идентификатор лиц установлен на станции «Площадь Ленина», работает в тестовом режиме (для закрытой группы лиц).

В банке добавили, что в ближайшее время покажут, как работает идентификатор лиц — можно будет протестировать систему оплаты через такой сканер.





Напомним , в марте местные власти анонсировали этот проект. В общих чертах суть ноу-хау такова: портрет пассажира привязывается к его банковской карточке. Когда человек проходит через турникет, его лицо автоматически фиксируется камерой, распознается с помощью специальной системы по 120 точкам. В результате с банковской карты списывается стоимость поездки и турникет открывается.

Подобные системы сейчас тестируются в метрополитене Москвы и уже внедрены в одном из городов Китая.