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В метро на «Площади Ленина» появился идентификатор лиц. С его помощью можно будет оплатить проезд
Источник материала: Tut.by
В метро на станции «Площадь Ленина» на одном из турникетов установили идентификатор лиц. До этого местные власти уже анонсировали такую технику — она используется одним из банков для оплаты проезда в метро. Сейчас устройство работает в тестовом режиме.
Как отметили в Беларусбанке, который реализует проект совместно с Минским метрополитеном, пока такой идентификатор лиц установлен на станции «Площадь Ленина», работает в тестовом режиме (для закрытой группы лиц).
В банке добавили, что в ближайшее время покажут, как работает идентификатор лиц — можно будет протестировать систему оплаты через такой сканер.
Подобные системы сейчас тестируются в метрополитене Москвы и уже внедрены в одном из городов Китая.
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В метро на станции «Площадь Ленина» на одном из турникетов установили идентификатор лиц для оплаты проезда в метро. Сейчас он работает в тестовом режиме.
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