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В метро на «Площади Ленина» появился идентификатор лиц. С его помощью можно будет оплатить проезд

17.06.2020 17:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В метро на станции «Площадь Ленина» на одном из турникетов установили идентификатор лиц. До этого местные власти уже анонсировали такую технику — она используется одним из банков для оплаты проезда в метро. Сейчас устройство работает в тестовом режиме.


Как отметили в Беларусбанке, который реализует проект совместно с Минским метрополитеном, пока такой идентификатор лиц установлен на станции «Площадь Ленина», работает в тестовом режиме (для закрытой группы лиц).

В банке добавили, что в ближайшее время покажут, как работает идентификатор лиц — можно будет протестировать систему оплаты через такой сканер.


Напомним, в марте местные власти анонсировали этот проект. В общих чертах суть ноу-хау такова: портрет пассажира привязывается к его банковской карточке. Когда человек проходит через турникет, его лицо автоматически фиксируется камерой, распознается с помощью специальной системы по 120 точкам. В результате с банковской карты списывается стоимость поездки и турникет открывается.

Подобные системы сейчас тестируются в метрополитене Москвы и уже внедрены в одном из городов Китая.

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Теги: Минск
 
 
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В метро на станции «Площадь Ленина» на одном из турникетов установили идентификатор лиц для оплаты проезда в метро. Сейчас он работает в тестовом режиме.
 
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