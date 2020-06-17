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Взрыв на ЖД станции в Баварии. Пострадали 11 человек
Источник материала: СТВ
Новости Германии. Мощный взрыв прогремел недалеко от железнодорожной станции Гюнцбург в немецкой Баварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате инцидента пострадали 11 человек. Им сейчас оказывают помощь медики. Повреждены около 30 транспортных средств, а также расположенные рядом дома.
По предварительным данным, в нежилом здании произошёл взрыв газа. Он был таким мощным, что ощущался на расстоянии километра. А строение полностью разрушилось. Причины ЧП устанавливаются.
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Новости Германии. Мощный взрыв прогремел недалеко от железнодорожной станции Гюнцбург в немецкой Баварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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