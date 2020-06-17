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«Бежим вместе!» Минский полумарафон состоится 13 сентября

17.06.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Старт шестого Минского полумарафона состоится 13 сентября этого года. Традиционно, участники определят сильнейших в трех дисциплинах: на 5,5 километров, а также на 10 и 21.

«Бежим вместе!» Минский полумарафон состоится 13 сентября

Девиз Минского полумарафона 2020 года – «Бежим вместе!». Сегодня в столице команда Dream Team проведет первую тренировку, под руководством чемпионки Европы по кроссу Екатерины Корнеенко и призера континентальных форумов Ольги Немогай.

«Бежим вместе!» Минский полумарафон состоится 13 сентября

Старт спортивного мероприятия в 19.00 на тренировочном поле Национального олимпийского стадиона «Динамо».

Люди в материале: Екатерина Корнеенко, Ольга Немогай

 
 
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Новости Беларуси. Старт шестого Минского полумарафона состоится 13 сентября этого года. Традиционно, участники определят сильнейших в трех дисциплинах: на 5,5...
 
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