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Белорусы доверяют ЕС больше, чем ЕАЭС

17.06.2020 18:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

evrasia-volga.com

Евросоюзу доверяют 45% жителей Беларуси. В то же время Евразийскому экономическому союзу доверяет 39% белорусов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Беларуси проектом «Восточное соседство ЕС» в сотрудничестве с общественной организацией «АКТ».

Как сообщили Thinktanks.by представители проекта, опрос 2020 года показал, что:

  • У 84% белорусов сложился позитивный или нейтральный образ Европейского Союза (ЕС), а 12% придерживаются негативного мнения.
  • 54% белорусов считают отношения с Европейским Союзом хорошими.
  • 45% жителей Беларуси доверяют ЕС, это немного больше, чем Евразийскому экономическому союзу - (39%). Примечательно, что на втором месте по степени доверия международным организациям - ООН. Ей доверяет 41% белорусов. 
  • 41% белорусов знает о поддержке ЕС, из них 52% считают ее эффективной.

Целью ежегодных опросов является изучение мнения и уровня осведомленности граждан в странах-партнерах ЕС о Евросоюзе и о сотрудничестве между ЕС и каждой из стран.


В 2020 году проект «Восточное соседство ЕС», финансируемый ЕС, провел опрос общественного мнения в шести странах Восточного партнерства: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине. Полевая часть исследования проводилась в период с февраля по март 2020 года (до кризиса, вызванного COVID-19) и была основана на личных интервью среди репрезентативной выборки из 1000 человек на страну. Эти исследования проводятся уже пятый год, начиная с 2016 года. Результаты опроса в шести Восточных странах-партнерах представлены в отчетах по странам и в общем региональном обзоре.

 
 
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Евросоюзу доверяют 45% жителей Беларуси. В то же время Евразийскому экономическому союзу доверяет 39% белорусов.
 
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