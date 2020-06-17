Белорусы доверяют ЕС больше, чем ЕАЭС

Источник материала: Ежедневник

evrasia-volga.com

Евросоюзу доверяют 45% жителей Беларуси. В то же время Евразийскому экономическому союзу доверяет 39% белорусов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Беларуси проектом «Восточное соседство ЕС» в сотрудничестве с общественной организацией «АКТ».

Как сообщили Thinktanks.by представители проекта, опрос 2020 года показал, что:

У 84% белорусов сложился позитивный или нейтральный образ Европейского Союза (ЕС), а 12% придерживаются негативного мнения.

54% белорусов считают отношения с Европейским Союзом хорошими.

45% жителей Беларуси доверяют ЕС, это немного больше, чем Евразийскому экономическому союзу - (39%). Примечательно, что на втором месте по степени доверия международным организациям - ООН. Ей доверяет 41% белорусов.

41% белорусов знает о поддержке ЕС, из них 52% считают ее эффективной.

Целью ежегодных опросов является изучение мнения и уровня осведомленности граждан в странах-партнерах ЕС о Евросоюзе и о сотрудничестве между ЕС и каждой из стран.





В 2020 году проект «Восточное соседство ЕС», финансируемый ЕС, провел опрос общественного мнения в шести странах Восточного партнерства: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине. Полевая часть исследования проводилась в период с февраля по март 2020 года (до кризиса, вызванного COVID-19) и была основана на личных интервью среди репрезентативной выборки из 1000 человек на страну. Эти исследования проводятся уже пятый год, начиная с 2016 года. Результаты опроса в шести Восточных странах-партнерах представлены в отчетах по странам и в общем региональном обзоре.