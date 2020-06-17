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Белорусы доверяют ЕС больше, чем ЕАЭС
17.06.2020 18:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
evrasia-volga.com
Евросоюзу доверяют 45% жителей Беларуси. В то же время Евразийскому экономическому союзу доверяет 39% белорусов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Беларуси проектом «Восточное соседство ЕС» в сотрудничестве с общественной организацией «АКТ».
Как сообщили
Целью ежегодных опросов является изучение мнения и уровня осведомленности граждан в странах-партнерах ЕС о Евросоюзе и о сотрудничестве между ЕС и каждой из стран.
В 2020 году проект «Восточное соседство ЕС», финансируемый ЕС, провел опрос общественного мнения в шести странах Восточного партнерства: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине. Полевая часть исследования проводилась в период с февраля по март 2020 года (до кризиса, вызванного COVID-19) и была основана на личных интервью среди репрезентативной выборки из 1000 человек на страну. Эти исследования проводятся уже пятый год, начиная с 2016 года. Результаты опроса в шести Восточных странах-партнерах представлены в отчетах по странам и в общем региональном обзоре.
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Евросоюзу доверяют 45% жителей Беларуси. В то же время Евразийскому экономическому союзу доверяет 39% белорусов.
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