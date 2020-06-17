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«Мне больно от того, что случилось». Никита Ефремов о ДТП с участием отца
Источник материала: СТВ
Новости России. Сын Михаила Ефремова впервые прокомментировал смертельную аварию с участием отца. Об этом молодой человек написал в своём Instagram-аккаунте.
«Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания», –
Сын Михаила Ефремова также сказал, что ему очень тяжело из-за случившегося. Артист надеется, что его отец сможет достойно принять последствия произошедшего.
«Папа, я тебя очень люблю», – добавил Никита Ефремов.
Напомним, 8 июня Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В аварии водитель Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу, где скончался. Экспертиза показала, что в организме актёра был алкоголь.
После произошедшего Ефремов записал видео, в котором попросил прощения.
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Новости России. Сын Михаила Ефремова впервые прокомментировал смертельную аварию с участием отца. Об этом молодой человек написал в своём Instagram-аккаунте. «Выражаю...
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