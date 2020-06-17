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«Мне больно от того, что случилось». Никита Ефремов о ДТП с участием отца

17.06.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Сын Михаила Ефремова впервые прокомментировал смертельную аварию с участием отца. Об этом молодой человек написал в своём Instagram-аккаунте.

«Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания», – пожелал российский актёр.

«Мне больно от того, что случилось». Никита Ефремов о ДТП с участием отца
Фото: instagram.com/efremovefremov 

Сын Михаила Ефремова также сказал, что ему очень тяжело из-за случившегося. Артист надеется, что его отец сможет достойно принять последствия произошедшего.

«Папа, я тебя очень люблю», – добавил Никита Ефремов.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В аварии водитель Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу, где скончался. Экспертиза показала, что в организме актёра был алкоголь.

После произошедшего Ефремов записал видео, в котором попросил прощения.

Артист также предложил помощь – здесь подробности.

Люди в материале: Михаил Ефремов, Никита Ефремов, Сергей Захаров

 
 
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Новости России. Сын Михаила Ефремова впервые прокомментировал смертельную аварию с участием отца. Об этом молодой человек написал в своём Instagram-аккаунте. «Выражаю...
 
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