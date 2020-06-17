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Оладьи из кабачков. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Как быстро приготовить вкуснейшие оладьи из кабачков? Простой рецепт от телеведущей
Как готовить?
Кабачок помыть и вместе с кожурой потереть на крупной тёрке. Твердый сыр также потереть на крупной тёрке. Добавить яйца и муку. Хорошо перемешать. Жарить оладьи на растительном масле. Подавать со сметаной или греческим йогуртом.
Приятного аппетита!
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Как быстро приготовить вкуснейшие оладьи из кабачков? Простой рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич. Вам понадобится: 1 молодой кабачок; 2 яйца; 50-60 г твердого...
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