Оладьи из кабачков. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Как быстро приготовить вкуснейшие оладьи из кабачков? Простой рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич.

Вам понадобится:

1 молодой кабачок;

2 яйца;

50-60 г твердого сыра;

3 ст.л. муки гречневой (пшеничной).

Как готовить?

Кабачок помыть и вместе с кожурой потереть на крупной тёрке. Твердый сыр также потереть на крупной тёрке. Добавить яйца и муку. Хорошо перемешать. Жарить оладьи на растительном масле. Подавать со сметаной или греческим йогуртом.





Приятного аппетита!

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