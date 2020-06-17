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Оладьи из кабачков. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

17.06.2020 18:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оладьи из кабачков. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Как быстро приготовить вкуснейшие оладьи из кабачков? Простой рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич.

  • Вам понадобится:
  • 1 молодой кабачок;
  • 2 яйца;
  • 50-60 г твердого сыра;
  • 3 ст.л. муки гречневой (пшеничной).

Как готовить?

Кабачок помыть и вместе с кожурой  потереть на крупной тёрке. Твердый сыр также потереть на крупной тёрке. Добавить яйца и муку. Хорошо перемешать. Жарить оладьи на растительном масле. Подавать со сметаной или греческим йогуртом.


Приятного аппетита!

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Как быстро приготовить вкуснейшие оладьи из кабачков? Простой рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич. Вам понадобится: 1 молодой кабачок; 2 яйца; 50-60 г твердого...
 
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