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Арестован избирательный фонд Виктора Бабарико

17.06.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

17 июня власти арестовали избирательный фонд Виктора Бабарико, где находилось 100 тысяч рублей. Все операции по счету заблокированы. Но в штабе потенциального кандидата в президенты заявляют, что это никак не отразиться на сборе и сдаче подписей

Арестован избирательный фонд Виктора Бабарико
Сегодня, 17 июня 2020 года, при попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда, сотрудники АСБ «Беларусбанк» сообщили, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован – арестованы расходные операции по счету. 

Документы, подтверждающие арест либо наличие иных оснований для ограничения распоряжения средствами избирательного фонда, предоставлены не были.

В настоящее время на расчетном счете находятся денежные средства избирательного фонда в сумме более ста тысяч белорусских рублей. 

Запрет на распоряжение данными средствами не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. На неправомерность такого запрета будет обращено внимание уполномоченных государственных органов: будут подготовлены и поданы соответствующие жалобы, заявили в штабе потенциального кандидата в президенты страны.

Вместе с тем, там заверили, что арест средств избирательного фонда не отразится на текущей деятельности штаба. 

В штабе и на пикетах по сбору подписей работают волонтеры, члены инициативных групп, не получающие какого-либо вознаграждения. 

Все собранные подписи будут надлежащим образом верифицированы и представлены в соответствующие избирательные комиссии.

На данный момент уже собрано более 368 тысяч подписей. Из них проверено и готово к подаче в избиркомы 339 тысяч подписей, уже подано в избиркомы 168 тысяч подписей.


Ранее Виктор Бабарико призвал беларусов отдать один день своей жизни своей стране - стать членами избирательных комиссий, чтобы не позволить фальсифицировать выборы.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.
 
 
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17 июня власти арестовали избирательный фонд Виктора Бабарико, где находилось 100 тысяч рублей. Все операции по счету заблокированы. Но в штабе потенциального...
 
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