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МВД: проверка по факту угроз Тихановской не проводится, нужно заявление
Источник материала: Tut.by
МВД сможет инициировать проверку фактов телефонных угроз в адрес Светланы Тихановской в случае появления соответствующего заявления от нее. Об этом TUT.BY сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
— Могу сообщить, что в органы внутренних дел обращений от гражданки Тихановской касаемо анонимных телефонных угроз не поступало. И если будет подано заявление непосредственно от нее, то, конечно, будут проведены все соответствующие проверки в рамках действующего законодательства.
Также, по ее словам, МВД не инициирует проверку без непосредственного обращения, лишь на основании информации в СМИ или в Интернете.
— В данном случае это должна быть проверка по требованию лица. Она должна обратиться с заявлением в органы внутренних дел для того, чтобы была начата проверка по факту угрозы.
Всегда ли так?
МВД нередко проводит проверку на основании сообщений в соцсетях или СМИ. Самый свежий пример — размещенное в сети видео из Гомеля, где молодой человек
Можно вспомнить и более резонансные истории. Например, Минске">откровенная сессия на площади Победы Минске: девушка в шляпе, жакете и нижнем белье позировала на фоне монумента. После публикации фотосессии милиция инициировала проверку. В то время официальный представитель ГУВД Мингорисполкома пояснил, что проверку начали после того, как он направил рапорт с данной информацией — такое право имеет сотрудник милиции в случае, если ему стало известно о правонарушении.
Можно вспомнить и проверки, которые заканчивались возбуждением уголовного дела и реальным сроком:
Кроме того, в ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса закреплено — поводом для возбуждения уголовного дела является:
Согласно Процессуально-административного кодекса Беларуси (ПиКоАП) поводами к началу административного процесса являются:
заявление физического лица;
сообщение должностного лица государственного органа, общественного объединения, иной организации (которой является СМИ),
непосредственное обнаружение признаков административного правонарушения судом, органом, ведущим административный процесс (как ранее заявляла пресс-секретарь МВД, ведомство
Угрозы Тихановской и реакция
Напомним, ранее претендент в кандидаты в президенты Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что когда она находилась в Гомеле в рамках кампании по сбору подписей, ей
Тихановская также заявила, что не намерена подавать заявление в милицию, объяснив это тем, что не записала разговор, а неизвестный звонил с иностранного номера.
Провести проверку призвала супруга одного из кандидатов в кандидаты на пост президента
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По словам пресс-секретаря МВД, заявление по факту анонимных телефонных угроз в органы внутренних дел не поступало, но если оно будет подано, ведомство начнет...
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