МВД: проверка по факту угроз Тихановской не проводится, нужно заявление

Источник материала: Tut.by

МВД сможет инициировать проверку фактов телефонных угроз в адрес Светланы Тихановской в случае появления соответствующего заявления от нее. Об этом TUT.BY сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.



Фото: Елена Бычкова

— Могу сообщить, что в органы внутренних дел обращений от гражданки Тихановской касаемо анонимных телефонных угроз не поступало. И если будет подано заявление непосредственно от нее, то, конечно, будут проведены все соответствующие проверки в рамках действующего законодательства.

Также, по ее словам, МВД не инициирует проверку без непосредственного обращения, лишь на основании информации в СМИ или в Интернете.

— В данном случае это должна быть проверка по требованию лица. Она должна обратиться с заявлением в органы внутренних дел для того, чтобы была начата проверка по факту угрозы.

Всегда ли так?

МВД нередко проводит проверку на основании сообщений в соцсетях или СМИ. Самый свежий пример — размещенное в сети видео из Гомеля, где молодой человек несколько раз пытался поджечь себя , чтобы сделать вирусный ролик. Милиция не только установила личность подростка, но и составило протокол о мелком хулиганстве.

Можно вспомнить и более резонансные истории. Например, Минске">откровенная сессия на площади Победы Минске: девушка в шляпе, жакете и нижнем белье позировала на фоне монумента. После публикации фотосессии милиция инициировала проверку. В то время официальный представитель ГУВД Мингорисполкома пояснил, что проверку начали после того, как он направил рапорт с данной информацией — такое право имеет сотрудник милиции в случае, если ему стало известно о правонарушении.

Можно вспомнить и проверки, которые заканчивались возбуждением уголовного дела и реальным сроком: дрифт на Mercedes все на той же площади Победы в Минске. После публикации видео в соцсетях водителя нашли, завели уголовное дело и посадили на три года .

Кроме того, в ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса закреплено — поводом для возбуждения уголовного дела является:

заявления граждан;

явка с повинной;

сообщение должностных лиц государственных органов, иных организаций;

сообщение о преступлении в средствах массовой информации;

непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления.

Согласно Процессуально-административного кодекса Беларуси (ПиКоАП) поводами к началу административного процесса являются:

заявление физического лица;

сообщение должностного лица государственного органа, общественного объединения, иной организации (которой является СМИ),

непосредственное обнаружение признаков административного правонарушения судом, органом, ведущим административный процесс (как ранее заявляла пресс-секретарь МВД, ведомство отслеживает сообщения в СМИ и соцсетях и оперативно реагирует на нарушения).

Угрозы Тихановской и реакция

Напомним, ранее претендент в кандидаты в президенты Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что когда она находилась в Гомеле в рамках кампании по сбору подписей, ей поступил звонок с угрозами , в том числе в адрес ее детей, а также с требованием прекратить поездку. Она не пояснила, какие именно угрозы звучали в адрес ее детей и ее самой.

Тихановская также заявила, что не намерена подавать заявление в милицию, объяснив это тем, что не записала разговор, а неизвестный звонил с иностранного номера.

Провести проверку призвала супруга одного из кандидатов в кандидаты на пост президента Вероника Цепкало , а также посол Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель .