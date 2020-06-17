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Солигорский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь приглашает на службу

17.06.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Солигорский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь приглашает на службу граждан Республики Беларусь (не старше 28 лет, при наличии среднего специального или высшего образования служба в армии не обязательна).

На должности:

милиционера

милиционера группы задержания

милиционера-водителя группы задержания

милиционера-кинолога группы задержания

среднего и старшего офицерского состава

 Проходя службу у нас, Вы получите:

достойное денежное довольствие

отпуск от 30 до 45 дней (в зависимости от выслуги лет);

единовременное пособие на оздоровление к отпуску;

иногородним предоставляются общежитие или компенсация за найм жилья (2 тарифные ставки 1-го разряда на сотрудника и одна – на каждого члена семьи ежемесячно);

пенсионное обеспечение по достижении 48-летнего возраста;

санаторно-курортное лечение;

возможность бесплатно заниматься спортом, в отделе охраны имеется современный спортивный зал;

строительство квартир в составе ЖСК с привлечением льготного кредитования (5 % на 20 лет);

получение высшего профильного образования за счет отдела, с предоставлением оплачиваемого отпуска на сессию;

возможность карьерного роста в системе МВД;

социальную помощь, если возникнут материальные затруднения или проблемы семейного характера;

получение единовременной выплаты при заключении второго и последующего контракта на службу от 3 до 5 лет.

По интересующим Вас вопросам обращаться по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 66, каб. 18. Телефоны для справок: 8 (0174) 26-21-76, 8029 576-43-25, 8029 305-65-43, 8029 757 30-80, 8033 664-86-88.

УНП 600122572

 
 
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Солигорский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь приглашает на службу граждан Республики Беларусь (не старше 28 лет, при наличии среднего...
 
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