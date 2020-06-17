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Солигорский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь приглашает на службу
Источник материала: Радзiма
Солигорский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь приглашает на службу граждан Республики Беларусь (не старше 28 лет, при наличии среднего специального или высшего образования служба в армии не обязательна).
На должности:
милиционера
милиционера группы задержания
милиционера-водителя группы задержания
милиционера-кинолога группы задержания
среднего и старшего офицерского состава
Проходя службу у нас, Вы получите:
достойное денежное довольствие
отпуск от 30 до 45 дней (в зависимости от выслуги лет);
единовременное пособие на оздоровление к отпуску;
иногородним предоставляются общежитие или компенсация за найм жилья (2 тарифные ставки 1-го разряда на сотрудника и одна – на каждого члена семьи ежемесячно);
пенсионное обеспечение по достижении 48-летнего возраста;
санаторно-курортное лечение;
возможность бесплатно заниматься спортом, в отделе охраны имеется современный спортивный зал;
строительство квартир в составе ЖСК с привлечением льготного кредитования (5 % на 20 лет);
получение высшего профильного образования за счет отдела, с предоставлением оплачиваемого отпуска на сессию;
возможность карьерного роста в системе МВД;
социальную помощь, если возникнут материальные затруднения или проблемы семейного характера;
получение единовременной выплаты при заключении второго и последующего контракта на службу от 3 до 5 лет.
По интересующим Вас вопросам обращаться по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 66, каб. 18. Телефоны для справок: 8 (0174) 26-21-76, 8029 576-43-25, 8029 305-65-43, 8029 757 30-80, 8033 664-86-88.
УНП 600122572
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Солигорский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь приглашает на службу граждан Республики Беларусь (не старше 28 лет, при наличии среднего...
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