Юрий Михайлис стал главным тренером хоккейного клуба «Барыс»

Источник материала: ОНТ

Хоккейный клуб «Барыс» определился с новым главным тренером.

Им стал воспитанник казахстанского хоккея Юрий Михайлис. С командой специалист хорошо знаком: последние 13 лет он работал в системе «Барыса», также был ассистентом тренера в сборной Казахстана. Имена помощников будут объявлены позднее. Юрий Михайлис на посту рулевого «Барыса» сменил белорусского специалиста Андрея Скабелку, который продолжит карьеру в ярославском «Локомотиве».

Фото: https://actu.fr/

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