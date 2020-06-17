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Юрий Михайлис стал главным тренером хоккейного клуба «Барыс»
Источник материала: ОНТ
Хоккейный клуб «Барыс» определился с новым главным тренером.
Им стал воспитанник казахстанского хоккея Юрий Михайлис. С командой специалист хорошо знаком: последние 13 лет он работал в системе «Барыса», также был ассистентом тренера в сборной Казахстана. Имена помощников будут объявлены позднее. Юрий Михайлис на посту рулевого «Барыса» сменил белорусского специалиста Андрея Скабелку, который продолжит карьеру в ярославском «Локомотиве».
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Хоккейный клуб «Барыс» определился с новым главным тренером. Им стал воспитанник казахстанского хоккея Юрий Михайлис. С командой специалист хорошо знаком:...
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