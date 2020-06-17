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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поход за водой обернулся для пенсионерки переохлаждением и пневмонией Сообщается, что женщина упала в колодец в Рогачевском районе. Крики о помощи услышали соседи и позвонили на горячую линию 101. К приезду бойцов МЧС бабушка по плечи...

Сообщается, что женщина упала в колодец в Рогачевском районе. Крики о помощи услышали соседи и позвонили на горячую линию 101. К приезду бойцов МЧС бабушка по плечи находилась в воде. Чтобы не уйти на дно, ей пришлось руками держаться за стенки ловушки. Спасатели помогли местной жительнице выбраться, сейчас она в больнице.