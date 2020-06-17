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США испытали первый серийный катер на воздушной подушке нового поколения

17.06.2020 18:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Восьмого июня второй катер SSC — Land Craft Air Cushion (LCAC) 101 — завершил приемочные испытания. Серийный SSC прошел комплексное тестирование, направленное на демонстрацию соответствия платформы требованиям, предъявленным ВМС США. Успешные испытания открывают дорогу к поставке катера Военно-морским силам. Об этом пишет Naked Science.


SSC/(c)Textron

SSC разработали для замены парка устаревших транспортных средств типа LCAC. Как и его предшественник, Ship to Shore Connector будет доставлять на берег солдат, системы вооружения, разного рода оборудование и грузы: всего до 75 тонн. Крейсерская скорость десантного катера нового поколения составляет 35 узлов.

Напомним, головной SSC компания Textron передала ВМС США 6 февраля. Согласно планам, американский флот получит 73 катера нового поколения, которые заменят все имеющиеся в наличии катера типа LCAC к 2028 году.

 
 
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Машина сможет с высокой скоростью доставлять на берег солдат и снаряжение.
 
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