ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Девушка забыла на своей кухне пакет картошки. Через три месяца хозяйку ждал сюрприз

17.06.2020 18:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Француженка по имени Донна обнаружила дома необычную композицию. Оказалось, что девушка всего лишь забыла о пакете с картошкой.  

Снимок того, как овощ пророс, хозяйка квартиры опубликовала в соцсетях. Донна уехала из дома на три месяца, забыв пакет картофеля на кухне.    

Девушка забыла на своей кухне пакет картошки. Через три месяца хозяйку ждал сюрприз
Фото: twitter.com/donna9p

Розовые ростки настолько разрослись, что даже начали подниматься по стенам вверх.    

«Картошка решила расти без ограничений, пока не сделает отверстия в стенах».  

Девушка забыла на своей кухне пакет картошки. Через три месяца хозяйку ждал сюрприз
Фото: twitter.com/donna9p  

Девушка призналась, что она испугалась увиденного. Пост Донны быстро стал популярным в соцсетях и собрал более 55 тысяч репостов.  

Девушка забыла на своей кухне пакет картошки. Через три месяца хозяйку ждал сюрприз
Фото: twitter.com/donna9p  

Подписчики отметили, что сами сталкивались с такими ситуациями, но все же то, как разрослись овощи на кухне у француженки, наталкивает на мысль о внеземных цивилизациях на Земле. «Как в фантастических фильмах про захват планеты», – отметили они.  

Женщина предложила найти ее кота на фото. И это кажется невозможным (читать далее).  

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Француженка по имени Донна обнаружила дома необычную композицию. Оказалось, что девушка всего лишь забыла о пакете с картошкой.   Снимок того, как овощ пророс,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оладьи из кабачков. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика