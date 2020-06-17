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Девушка забыла на своей кухне пакет картошки. Через три месяца хозяйку ждал сюрприз
Источник материала: СТВ
Француженка по имени Донна обнаружила дома необычную композицию. Оказалось, что девушка всего лишь забыла о пакете с картошкой.
Снимок того, как овощ пророс, хозяйка квартиры
Розовые ростки настолько разрослись, что даже начали подниматься по стенам вверх.
Девушка призналась, что она испугалась увиденного. Пост Донны быстро стал популярным в соцсетях и собрал более 55 тысяч репостов.
Подписчики отметили, что сами сталкивались с такими ситуациями, но все же то, как разрослись овощи на кухне у француженки, наталкивает на мысль о внеземных цивилизациях на Земле. «Как в фантастических фильмах про захват планеты», – отметили они.
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Француженка по имени Донна обнаружила дома необычную композицию. Оказалось, что девушка всего лишь забыла о пакете с картошкой. Снимок того, как овощ пророс,...
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