Девушка забыла на своей кухне пакет картошки. Через три месяца хозяйку ждал сюрприз

Источник материала: СТВ

Француженка по имени Донна обнаружила дома необычную композицию. Оказалось, что девушка всего лишь забыла о пакете с картошкой.

Снимок того, как овощ пророс, хозяйка квартиры опубликовала в соцсетях. Донна уехала из дома на три месяца, забыв пакет картофеля на кухне.



Фото: twitter.com/donna9p

Розовые ростки настолько разрослись, что даже начали подниматься по стенам вверх.

«Картошка решила расти без ограничений, пока не сделает отверстия в стенах».



Фото: twitter.com/donna9p

Девушка призналась, что она испугалась увиденного. Пост Донны быстро стал популярным в соцсетях и собрал более 55 тысяч репостов.



Фото: twitter.com/donna9p

Подписчики отметили, что сами сталкивались с такими ситуациями, но все же то, как разрослись овощи на кухне у француженки, наталкивает на мысль о внеземных цивилизациях на Земле. «Как в фантастических фильмах про захват планеты», – отметили они.