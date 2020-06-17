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Oops! В Минске появилась "Табакерка" 3%

17.06.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Киоски «Табакерка» уже стоят по всей Беларуси. Там продают табачные изделия и разные мелочи.



"Табакерка" на улице Долгобродской в Минске, 14 июня 2020 года, фото Ирина Ореховская, Белсат

Сеть принадлежит "придворному" олигарху Алексею Олексину, которому дал добро на участие в табачном бизнесе лично Лукашенко. Ради этого даже частично изменили границы Минска

Три процента — шутливый мем, который возник после опросов в белорусских негосударственных интернет-СМИ, где предлагалось ответить, за кого бы вы проголосовали на выборах 9 августа. 

На абсолютном большинстве ресурсах действующий глава государства набирал 3%-5%, после чего возник мем "Саша3%".
 
Теги: Минск
 
 
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Киоски «Табакерка» уже стоят по всей Беларуси. Там продают табачные изделия и разные мелочи.
 
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