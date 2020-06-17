|
Oops! В Минске появилась "Табакерка" 3%
Источник материала: Партизан
Киоски «Табакерка» уже стоят по всей Беларуси. Там продают табачные изделия и разные мелочи.
"Табакерка" на улице Долгобродской в Минске, 14 июня 2020 года, фото Ирина Ореховская,
Сеть принадлежит "придворному" олигарху Алексею Олексину, которому дал добро на участие в табачном бизнесе лично Лукашенко. Ради этого даже частично изменили границы Минска.
Три процента — шутливый мем, который возник после опросов в белорусских негосударственных интернет-СМИ, где предлагалось ответить, за кого бы вы проголосовали на выборах 9 августа.
На абсолютном большинстве ресурсах действующий глава государства набирал 3%-5%, после чего возник мем "Саша3%".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киоски «Табакерка» уже стоят по всей Беларуси. Там продают табачные изделия и разные мелочи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)