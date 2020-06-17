Арестовали счёт избирательного фонда Бабарико: там больше 40 тысяч долларов

Источник материала: KYKY

Штаб Виктора Бабарико, идущего в президенты, сделал заявление. Счет избирательного фонда экс-банкира заблокировали. На нем более 40 тысяч долларов. Вот что пишет штаб Виктора на своем сайте:

«Сегодня, 17 июня 2020 года, при попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда, сотрудники АСБ «Беларусбанк» сообщили, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован – арестованы расходные операции по счету. Документы, подтверждающие арест либо наличие иных оснований для ограничения распоряжения средствами избирательного фонда, предоставлены не были.

В настоящее время на расчетном счете находятся денежные средства избирательного фонда в сумме более ста тысяч белорусских рублей. Запрет на распоряжение данными средствами не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. На неправомерность такого запрета будет обращено внимание уполномоченных государственных органов: нами будут подготовлены и поданы соответствующие жалобы.

Вместе с тем, арест средств избирательного фонда не отразится на текущей деятельности штаба. В штабе и на пикетах по сбору подписей работают волонтеры, члены инициативных групп, не получающие какого-либо вознаграждения. Все собранные подписи будут надлежащим образом верифицированы и представлены в соответствующие избирательные комиссии».

Бабарико уже не раз говорил, что на него и его близких друзей оказывается политическое давление.

Обложка: инстаграм Виктора Бабарико.